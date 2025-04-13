HABER: HARUN REŞİT TIĞLI

Tören sonrası, sevdiğim bir ağabeyim ile birlikte Koşuyolu'na kadar yürüdük.

Kadıköy'den de vasıta ile Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii Altunizade'ye gittik, öğle namazına yetiştik son görev için, cami avlusu tıklım tıklımdı

Spor camiasından, Fenerbahçe camiamızdan, ezeli rakibimiz ama ebedi dostumuz olan diğer camialardan ve ülkemizin tanınmış sanatçı ve simalarından, bir çok kişiden dinlediğim, Can Bartu sadece bir futbolcu değil, örnek alınması gereken bir şahıstı

Bugün artık mazide kalmış tam bir İstanbul beyefendisi idi.. Her zaman, bakımlı, ütülü, pırıl pırıl elbiselerle ve janti halde, örnek teşkil ediyordu.

83 yaşında olmasına rağmen ve üç yıldır hasta olması sebebiyle, sürekli hastaneye gitmesine rağmen daha geçen haftaya kadar da Fenerbahçe TV.de programa çıkıyordu

Bir eski futbolcu ağabeyimiz geçenlerde ziyaretine gitmiş, solunum sıkıntısı çektiği halde elinde purosuyla görmüş " abi bu halde neden içiyorsun" dediğinde: "Ne yapalım tek keyfimiz bu" demiş.

Hepimiz hayatın koşturmacası içerisindeyiz ve ne yazıkki bazı değerlerimizi her geçen gün yitiriyoruz

Böylesi değerler kolay kolay yetişmiyor

Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun Can Bartu Ağabey..