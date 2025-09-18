Karar, piyasa beklentileriyle uyumlu olsa da Fed Başkanı Jerome Powell’ın daha büyük bir indirime gerek olmadığına dair açıklamaları, piyasadaki iyimserliği sınırladı.

Powell, faiz indiriminin işgücü piyasasındaki yavaşlamaya karşı sınırlı bir rahatlama sağlayacağını belirtirken, kararın ekonomik verilere dayalı olduğunu ve Fed’in bağımsızlığını koruduğunu vurguladı. Karar oy birliğiyle alınmadı; Başkan Trump tarafından atanan Fed yönetim kurulu üyesi Stephen Miran, 50 baz puanlık daha agresif bir indirimi destekledi.

Hisse senetleri karara kısa süreli olumlu tepki verdi; Dow Jones %0,57 yükselişle 46.018 puana ulaştı, S&P 500 ise hafif gerileyerek 6.600 puanda dengelendi. Nasdaq %0,33 kayıpla 22.261 puan seviyesinde işlem gördü.

Döviz ve Değerli Metallerde Dalgalanma

EUR/USD paritesi, ABD ve Almanya tahvil faizleri arasındaki makasın daralmasıyla birlikte son dört yılın zirvesine yaklaştı ve 1,1821 seviyesinden işlem gördü. Analistler, paritenin 1,19 civarında teknik bir dirençle karşılaştığını belirtiyor.

Altın, Fed’in temkinli faiz indirimi sonrası baskı altında kaldı. Ons altın 3.659 dolar seviyesinde işlem görürken, analistler 3.700 doların üzerinde kalıcılık sağlanamaması halinde baskının artabileceğine dikkat çekiyor.

Petrol Piyasasında Arz Endişeleri Sürüyor

Brent petrol fiyatları, Rusya enerji altyapısına yapılan insansız hava aracı saldırılarının yarattığı arz riskleri ve Avrupa’nın Rus fosil yakıt ithalatını azaltma hamleleri nedeniyle 68 dolar/varil seviyesinin altına geriledi. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) verileri, stoklardaki sert düşüşün ABD’de talebin güçlü olduğunu gösterdiğini ortaya koydu.