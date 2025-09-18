Milli sporcu, bronz madalya maçında Moğol rakibi Munkhnar Byambusuran ile karşılaştı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatan Yavuz, maçın son dakikalarında skoru 2-2’ye getirmeyi başardı. Maçın sonunda hakem heyeti, rakip ekibin yaptığı itirazı kabul etmeyerek Yavuz’u 3-2 galip ilan etti.

Mücadelenin ardından açıklama yapan antrenör Efrahim Kahraman, “Zaten sakattı ama yılmadı. Bunu herkes yapamaz. Dizinde ciddi bir durum oluştu, yürüyemedi. Hemen hastaneye götürüp durumunu kontrol edeceğiz” dedi.

Yavuz, madalyasını podyuma rakiplerinin desteğiyle çıkarak aldı. Özverili performansı ve mücadele azmi, büyükler kategorisinde Türkiye’yi gururlandırdı.