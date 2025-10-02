Zayıf gelen ABD özel sektör istihdam verileri sonrası, Fed’in olası faiz indirimi beklentileri yükseldi ve hisse senetleri rekor seviyelere ulaştı. Bu gelişme, Bitcoin de dahil olmak üzere kripto paralara olumlu yansıdı.

Bitcoin, gün içinde 7 haftanın en yüksek seviyesi olan 119 bin 473 dolara kadar çıktı. Ancak kısa süre sonra kayıplar gelmeye başladı. Yazının hazırlandığı sırada Bitcoin, düne göre yüzde 0,9 artışla 118 bin 652 dolardan işlem görüyordu.

Çarşamba günü açıklanan ADP özel sektör istihdam verileri, Eylül ayında 32.000 kişinin işten çıkarıldığını ortaya koydu. Ağustos ayına ilişkin istihdam artışı ise 54.000’den 51.000’e revize edildi. Bu gelişmeler, yatırımcıların 29 Ekim’deki Fed toplantısında yeni bir faiz indirimi beklentisini güçlendirdi.

Öte yandan, ABD hükümetinin kapanması, cuma günkü tarım dışı istihdam raporu da dahil olmak üzere resmi ekonomik verilerin açıklanmasının ertelenebileceğine işaret ediyor. Bu durum, piyasadaki belirsizliği artırıyor.