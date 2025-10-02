Çelik, yaptığı açıklamada saldırının sadece bir deniz yolculuğuna yönelik müdahale değil, “soykırımın yeni bir aşaması” olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. “İsrail, Sumud Filosu’na düşmanca bir tavırla müdahale ederek vatandaşlarımızı ve diğer yolcuları alıkoymuştur. Bu kişiler derhal serbest bırakılmalıdır” dedi.

Açıklamasında Filistin davasına vurgu yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:

“Sumud Filosu’nun yolcuları insanlık adına onurlu bir görev üstlenmiştir. Bu saldırı, İsrail’in uzun süredir sürdürdüğü insanlığa karşı suçların devamı niteliğindedir. Sorumlular, uluslararası hukuk önünde hesap verecektir. Çağdaş Nazi zihniyetiyle hareket edenler, eninde sonunda yargılanacaklardır. Filo’nun bu yolculuğu, Gazze için verilen mücadelenin engellenemeyeceğini bir kez daha göstermiştir.”

Çelik, “Özgür Filistin” ve “İnsanlığın Evi Gazze” vurgusuyla açıklamasını sonlandırarak, filoya destek verenlere teşekkür etti.