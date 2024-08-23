Balıkesir'in Kepsut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan ve partililerle buluşan Erbakan, panayırda vatandaşlarla bir araya geldi. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ziyaretleri sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke ekonomisiyle ilgili değerlendirmede bulunarak sistemin değiştirilmesi gerektiğini savundu. Dar gelirlilerin öncelenmesi gerektiğini ifade eden Erbakan, şöyle konuştu: "Bu iş yeri kiraları ile bu faizler ile bu döviz kurları ile elektrik ve doğalgaz için de geçerli, alım gücünün neredeyse sıfıra düştüğü bu piyasada küçük esnaf ayakta kalamıyor. Bu nedenle Türkiye'de 85 milyon borca batıyor. Vatandaşın bankalara borcu 2002'de 6.6 milyar lira idi. Bugün 3 buçuk trilyon liraya gelmiş. KOBİ'lerin 3.6 trilyon liraya ulaşmış. Çiftçinin borcu 2 buçuk milyar liradan 750 milyar liranın üzerine çıkmış. Vatandaşın borcu 500 misli, çiftçinin borcu 300 misli artmış. Bu fiyatlarla çiftçinin de emeklinin de asgari ücretlinin de ayakta kalması mümkün değil. Paramız yok mu? Paramız var. Paramız işçiye, çiftçiye, esnafa gideceğine imtiyazlı holdinglere gidiyor. Bu firmalara vergi muafiyeti çıkartılıyor. Bu 5 imtiyazlı holdinge 128 kez vergi muafiyeti getirildi. Kaynaklar faize gidiyor. Her ay 100 milyar lira devlet faiz ödüyor. Bu para da dar gelirliden, 85 milyondan toplanıyor. Kamudaki israf, makam araçları millete para kalmıyor. Bu adaletsiz sistemin kaldırılması lazım. Önce millet, önce dar gelirliler anlayışı ile bir iktidarın iş başında olması lazım. İmkan var, kaynak var ama canavarlara gidiyor. Canavarlar, faiz, holdingler, rantiye ve kamudaki israf. Buna milli kaynak paketleri ile kaynak üreterek imkan sağlayan bir iktidar ile adımlar atılması gerekir."

"Paylaşımda adaleti sağlayan, adil bir yönetimin mutlaka iş başında olması lazım" diyen Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun örneğini Milli Görüş, Erbakan Hocamızın başbakan olduğu dönemde verdi. Fındığa, çaya, şeker pancarına, buğdaya yüzde 200-300 artışlar sağladı. İşçiye, memura, emekliye yüzde 100-200, Bağ-Kur emeklisine yüzde 320 maaş zammı verdi. Bugün yüzde 320 maaş zammı yapsanız, 12 bin 500 lira alan emeklinin maaşı bir ay sonra 50 bin lira olacak. Bu olay Türkiye'de 1997'de yaşandı. Nasıl yaşandı? Rantiyenin hortumları kesildi, israf önlendi, havuz sistemiyle denk bütçeyle faiz canavarına giden paralar kurtarıldı ve milli kaynak paketleriyle kaynak üretildi. Borç, zam, vergi yerine milli kaynak paketleriyle kaynak üretildi. Biz aynı ruhun temsilcisi olarak Milli Görüş'ün ekonomi modelini uygulamak ve milletimizi bu sıkıntıdan kurtarmak üzere çalışmalarımızı yapıyoruz. Milletimiz de büyük bir teveccüh gösteriyor, oylarımızı her seçimde yüzde 100 artırarak devam ediyoruz. 14 Mayıs'ta 1,5 milyon oy aldık, 31 Mart'ta 3 milyonun üzerinde oy aldık. Şimdi inşallah bu ivmeyi daha da artıracağız ve Yeniden Refah Partimizi hem milletimizin teveccühüyle hem de teşkilatlarımızın bu gayretiyle yapılacak olan ilk seçimde iktidara taşıyacağız."

Fatih Erbakan'a, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Sezgin, Balıkesir İl Başkanı Fatih İnceboy, Karesi İlçe Başkanı Fatih Kavuş, Altıeylül İlçe Başkanı Ramazan Yalım, Kepsut İlçe Başkanı Hüseyin Çetinkaya ile partililer eşlik etti.