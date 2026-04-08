QNB Bank A.Ş.’nin kısmi bölünme süreci sonucunda ortaya çıkan yapı, klasik halka arzlardan farklı özellikler taşıyor.

Halka arz yapılmadı, hisseler yatırımcıya dağıtıldı

ENPRA payları, halka arz yöntemiyle satışa sunulmak yerine QNBTR yatırımcılarına doğrudan dağıtıldı. Belirlenen 1’e 3,75 oranı kapsamında, elinde 100 lot QNBTR hissesi bulunan yatırımcıların hesabına 375 lot ENPRA payı geçti. Dağıtılan hisselerin toplam nominal değeri 374,2 milyon TL olurken, bu tutar şirket sermayesinin yaklaşık yüzde 3’üne karşılık geldi.

İlk işlem gününde sabit fiyat uygulanmadı

Hissenin işlem görmeye başladığı ilk gün, klasik halka arzlarda olduğu gibi sabit bir fiyat belirlenmedi. Bunun yerine “denge fiyat” yöntemi kullanıldı. Bu sistemde alım ve satım emirleri bir havuzda toplanarak, en yüksek işlem hacminin gerçekleştiği fiyat seviyesi başlangıç fiyatı olarak belirlendi.

PÖİP’te işlem görecek, kurallar farklı

ENPRA hisseleri, ilk etapta Borsa İstanbul bünyesindeki Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) kapsamında işlem görecek. Bu platformda standart hisse senedi işlemlerinden farklı kurallar uygulanıyor.

Brüt takas sistemi nedeniyle yatırımcılar aynı gün içinde alım-satım yapamayacak. Ayrıca açığa satış ve kredili işlem yasaklanırken, emir büyüklüğüne üst limit getirildi. İşlemler ise sürekli müzayede yerine belirli zaman aralıklarında tek fiyat yöntemiyle gerçekleştirilecek.

Fiyat oluşumu kontrollü ilerleyebilir

Uzmanlara göre, PÖİP’te uygulanan bu sınırlamalar nedeniyle ENPRA hisselerinde ilk günlerde fiyat oluşumu daha kontrollü ve sınırlı hacimle gerçekleşebilir.