Eylül ayında özel ilköğretim ve lise eğitim ücretleri sırasıyla yüzde 56,52 ve 55,17 artarken, kreş ve anaokulu ücretleri de yüzde 36,36’lık artışla ailelerin belini büktü. Gıda fiyatlarındaki yükseliş de göz ardı edilemiyor; kıvırcık yüzde 80,53, dolmalık biber yüzde 45,33, karnabahar yüzde 35,38, kabak yüzde 29,58 ve ıspanak yüzde 24,71 zamlandı. Okul kıyafetleri ise yüzde 31,92 değer kazandı.

Ulaşımda ise bazı iyi haberler var: Uçak bilet fiyatları yüzde 53,40 düşerek vatandaşlara nefes aldırsa da, taksi ve servis ücretlerindeki yüzde 29’luk artış bu rahatlamayı gölgeledi.

Uzmanlar, Türkiye’de hayat pahalılığının hız kesmeden yükseldiğine dikkat çekiyor. Eğitim, gıda ve ulaştırma gibi temel harcamalardaki dramatik artışlar, özellikle sabit gelirli aileler için ciddi bir yük oluşturuyor. Bu durum, ekonomik planlama yapmayı zorlaştırırken, vatandaşların yaşam standartlarını doğrudan etkiliyor.

İTO’nun açıklaması, hayat pahalılığının sadece bazı ürünlerde değil, geniş bir yelpazede hissedildiğini ortaya koyuyor. Eğitimden gıdaya, ulaşımdan giyim harcamalarına kadar pek çok kalemdeki artış, şehirde yaşam maliyetlerinin sürekli tırmandığını gözler önüne seriyor.

İstanbul’da yaşayanlar için Eylül, sadece sonbaharın değil, aynı zamanda artan faturaların da habercisi oldu. Vatandaşlar, artan fiyatlar karşısında tasarruf ve alternatif çözümler aramak zorunda kalıyor.