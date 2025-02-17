38 yaşındaki Soydan, "Amacım çocuklarıma bir ev almaktı. Şirket sosyal medyada bana ulaşarak devlet destekli olduklarını söyledi. Güvendim ve üç yıl önce onlar için kredi çekmeye başladım. Güvenilir bir gayrimenkul sözleşmesi gönderdiler. Şirket danışmanları, 'İstanbul ve Ankara'da inşaatlarımız var' dediler. Bir süre sonra her yatırıma yüzde 5 kâr vaadi sundular. Ben de düzenli olarak kredi çekip onlara verdim. İlk yıl vaat ettikleri kârı ödediler, bana güven verdiler. Ama bir yıl sonra ana paramı istediğimde, 'paranız TL olarak değer kaybediyor, dolara çevirelim' dediler ve başka müşteri getirmemi şart koşarak ana paramı ödemediler. Şu anda 750 bin TL zararım var. Bankalar beni icraya verdi, çok mağdurum. Türkiye ve yurt dışında toplamda 6 binin üzerinde mağdur var" dedi.

Soydan, Alanya'da görülen dava ile ilgili olarak ise, "Şu an 1 kişi tutuklu, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest. Bizi kandıranlar rahatça gezip lüks hayatlar yaşıyorlar, ama biz icralarla mücadele ediyoruz. Aile düzenim altüst oldu, intihar etmeyi bile düşündüm. Bizi mağdur edenlerin cezalandırılmasını, borçlarımızın ödenmesini istiyoruz" diyerek mağduriyetinin giderilmesini talep etti.