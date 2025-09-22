22 Eylül'de başlayan kampanya kapsamında konut ve iş yeri alıcıları, kalan borçlarını peşin ödediklerinde yüzde 25 indirimden yararlanabilecek.

Kampanyadan yalnızca borcun tamamını kapatacaklar değil, kısmi ödeme yapmak isteyen vatandaşlar da faydalanabilecek. Bunun için borç bakiyesinin en az yüzde 25’lik kısmının peşin ödenmesi gerekiyor. Böylece kısmi ödeme yapanlar da ödedikleri miktar için indirim avantajından yararlanabilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

İndirimden faydalanmak isteyenlerin, başvuru yaptıkları ayın taksitini ödemiş ve geriye dönük herhangi bir taksit ya da emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Ayrıca kampanya, satışları ve taksit ödemeleri 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar başlamış projeler için geçerli olacak. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan alıcılar ise indirim kampanyasına dahil edilmeyecek.

KREDİ İMKÂNI DA VAR

Peşin ödeme için yeterli nakdi olmayanlar, sözleşme yaptıkları aracı bankalardan konut kredisi de kullanabilecek. Kat mülkiyeti oluşan projelerde başvuru sırasında site yönetiminden alınacak “borcu yoktur” yazısı ve belediyeden temin edilecek emlak beyan değerini gösteren belge bankaya ibraz edilecek.

SON BAŞVURU 17 EKİM

İndirim kampanyası 17 Ekim’e kadar sürecek. Bu tarihten sonra yapılacak kapatmalarda yüzde 25 indirimden yararlanmak mümkün olmayacak.