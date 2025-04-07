EURIE 2025, sadece bir fuar olmanın ötesine geçerek yükseköğretim kurumları arasında akademik iş birliklerini geliştirmeyi, öğrenci ve personel hareketliliğini artırmayı ve uluslararasılaşma stratejilerine katkı sunmayı hedefliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli paneller, çalıştaylar, oturumlar ve karşılıklı görüşmelerle zengin bir program sunulacak.

Zirveye, başta Türkiye olmak üzere Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’dan 60’tan fazla ülkeden 400’den fazla yükseköğretim kurumu ve 2.500’ün üzerinde katılımcının gelmesi bekleniyor. EURIE 2025, üniversiteler arası küresel iş birliklerinin geliştirilmesi ve Türkiye’nin yükseköğretim alanındaki uluslararası görünürlüğünün artırılması açısından büyük önem taşıyor.

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen EURAS – Avrasya Üniversiteler Birliği, etkinliğin 10. yılında daha geniş bir uluslararası ağa ulaşmayı ve küresel eğitim gündemine yön vermeyi amaçlıyor. Eğitimde kalite, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve sosyal etki gibi güncel temalar, zirve programının odak noktaları arasında yer alacak.

EURAS & EURIE Genel Başkanı Prof Dr. Mustafa Aydın konuyla ilgili olarak şunları söyledi: