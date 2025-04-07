EURIE 2025, sadece bir fuar olmanın ötesine geçerek yükseköğretim kurumları arasında akademik iş birliklerini geliştirmeyi, öğrenci ve personel hareketliliğini artırmayı ve uluslararasılaşma stratejilerine katkı sunmayı hedefliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli paneller, çalıştaylar, oturumlar ve karşılıklı görüşmelerle zengin bir program sunulacak.
Zirveye, başta Türkiye olmak üzere Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika’dan 60’tan fazla ülkeden 400’den fazla yükseköğretim kurumu ve 2.500’ün üzerinde katılımcının gelmesi bekleniyor. EURIE 2025, üniversiteler arası küresel iş birliklerinin geliştirilmesi ve Türkiye’nin yükseköğretim alanındaki uluslararası görünürlüğünün artırılması açısından büyük önem taşıyor.
Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen EURAS – Avrasya Üniversiteler Birliği, etkinliğin 10. yılında daha geniş bir uluslararası ağa ulaşmayı ve küresel eğitim gündemine yön vermeyi amaçlıyor. Eğitimde kalite, dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve sosyal etki gibi güncel temalar, zirve programının odak noktaları arasında yer alacak.
EURAS & EURIE Genel Başkanı Prof Dr. Mustafa Aydın konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
Avrasya Üniversiteler Birliği-EURAS-, Bakanlar Kurulu 3/1/2010 tarihli kararı ve Cumhurbaşkanlığı onayı ile kurulmuş; Avrupa, Asya ve Orta Doğu’dan 130’dan fazla üniversitenin üye olduğu bir yükseköğretim ağı ve iş birliği kuruluşudur.
Son 9 yıldır dünya yükseköğretiminin nabzını tutan EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi her yıl yaklaşık 150 üniversite standı, 60’ın üzerinde panel, seminer, yuvarlak masa toplantısı ve 150 konuşmacıdan oluşan zengin bir konferans programı ile 2000’in üzerinde mütevelli heyet başkanı, rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektörü temsilcisini ağırlamaktadır.
10. EURIE Avrasya Yükseköğretim Zirvesi ile amacımız, ülkemiz yükseköğretim sektörünü dünyaya tanıtmaya devam etmek, Türkiye’nin bu sektörde bir “cazibe merkezi” olarak kalıcı bir yer edinmesini sağlamak ve bütün dünyada tanınan markalaşmış bir eğitim fuarı olarak akademik ve benzeri tüm iş birliklerini arttırmaktır.
Yalnızca ortak bir coğrafyayı değil, ortak medeniyet, tarih ve kültürü paylaşan yükseköğretim kurumlarımızı dünyanın dört bir tarafından gelen en prestijli yükseköğretim kurumları ile bir araya getirerek tarihte olduğu gibi ülkemizi yine dünyanın her yerinden öğrenci ve âlimler çeken bir ilim merkezine dönüştürmeye katkıda bulunmak en büyük hedefimizdir.
Bu yıl da EURIE 2025 Zirvesi, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde 8-10 Nisan 2025 tarihleri arasında, 62 eş zamanlı panel, seminer ve konferans, 156 konuşmacı ve 65 ülkeden 310 kurum ile dünyanın en seçkin üniversitelerini, akademisyenlerini, yükseköğretim sektörünün önde gelen temsilcilerini ve en büyük uluslararası öğrenci temin acentelerini ağırlayacaktır.
Zirvemize, küresel yükseköğretim ve bilim dünyasının önde gelen liderleri de teşrif ederek, akademik ve teknolojik iş birliklerinin gelişimine katkı sunacaklardır.
Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Malezya Yükseköğretim Bakanı Dr. Zambry Abdul Kadir, K.K.T.C. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Önceki Dönem Mısır Yüksek Öğrenim, Bilimsel Araştırma ve Teknoloji Bakanı ve Arap Üniversiteler Birliği (AARU) Genel Sekreteri Prof. Dr. Amr Ezzat Salama, Katar Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı ve Kuzey Amerika Uluslararası Eğitimciler Derneği (NAFSA) CEO’su Dr. Fanta Aw ve birçok üst düzey kamu ve Dünya yükseköğretim ekosisteminin liderleriyle birlikte, ülkemizin ve bölgemizin gelişiminde en önemli etken olan eğitimin daha üst seviyelere taşınması ve Türkiye’nin yükseköğretim sektöründe dünya ölçeğinde layık olduğu konuma ulaşmasına büyük katkı sağlayacak.