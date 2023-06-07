Kozan ilçesinde yılardır esnaflık yapan Veysel Şakir, müşteri memnuniyeti için personellerle yaşadığı sorunları anlatan iş ilanı yayınladı. Esnaf ilanda, "Tecrübeli, tecrübesiz. Müşteriye hoş geldiniz, ne alırsınız, afiyet olsun, güle güle, yine bekleriz cümlelerini kurabilecek, mesai saatleri içinde sevgilisiyle kavga edip surat asmayacak güler yüzlü bayan garson arıyoruz" ifadelerine yer verdi. Eleman ilanı ile düşündüren ve güldüren esnaf artık iş deneyimi olan personelden çok müşteriye iyi davranacak bir mesai arkadaşları ile çalışmak istediğini kaydetti.





"Biz gençlerin ne istediğini çözemedik"

İşi artık espriye vurmak zorunda kaldığını aktaran esnaf Veysel Şakir, "Artık hiçbir şey aramıyoruz dedik. İlanı yayınladık. 9 yıldır o kadar trajikomik olaylar yaşıyoruz ki. En son geçen hafta personel sabah gelip iş yerini açıyor diğer personele 'ben bir kargoya gidip geleceğim' diyor anahtarı da bırakıp telefonlarımızı engelleyip gidiyor. Ulaşamadık da kendisine. Belki maaşla alakası mı var diyecekler? Günlük, haftalık, aylık ödeme de yapıyoruz ama biz gençlerin ne istediğini çözemedik. Çok şey istemiyoruz siz bir yere gidince nasıl karşılanmak, ağırlanmak isterseniz burada da müşteriye öyle davranılsın" diye konuştu.

İş başı yapanların genellikle günümüzün en büyük sorunlarından biri olan telefonla uğraştığına dikkat çeken Şakir, bu durumunun müşteriye olumsuz yansıdığını kaydetti.



"Esnek çalışma saati dedik personel ikindide gelir oldu"

İşlerin zaten yoğun olmadığı boş zamanlarında personelin dinlenme zamanı olduğunu da dile getiren Şakir, bir önceki ilanında esnek çalışma saatleri demesi ile yaşadıklarını şöyle aktardı:

"En komiği de esnek çalışma saati dedik. Personeli işe başlattık. Saat 12.00’de gelecekti. Adam 2'de 3'te gelmeye başladı. Nedenini sorduğumuzda 'siz dediniz esnek çalışma saati' diyerek cevap aldık. En çok telefonla ilgilenmelerinin dışında ya teyzesi vefat ediyor ya da birinin iki kez anneannesi vefat etmişti. Yalanlar karışabiliyor. Genellikle gençler paraya ihtiyacımız var diye işe geliyor ama bir hafta çalıştıktan sonra paralarını alınca işi bırakıyorlar. Yüz yüze iş başvurusuna gelip mesajla işi bırakıyorlar. Zaten maddi kısım tamamlanınca bizi yarı yolda bırakmış oluyorlar."