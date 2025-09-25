Mahkeme, Sarkozy’yi “suç ortaklığı” suçundan mahkum etti; diğer suçlamalardan ise beraat etti.

Sarkozy, yargılama sürecinde tüm suçlamaları reddetmiş, pasif yolsuzluk ve yasadışı kampanya finansmanı dahil üç ayrı suçtan beraat etmişti. Mahkeme, kararın detaylarını hâlâ açıklıyor ve Sarkozy’ye verilecek cezayı henüz ilan etmedi.

Euronews’in aktardığına göre, suç ortaklığı iddiası, Sarkozy’nin 2005-2007 yılları arasında bir yolsuzluk komplosuna dahil olduğu yönündeki bulgulara dayanıyor. Karar, 70 yaşındaki eski Cumhurbaşkanını yüksek düzeyde yolsuzluktan mahkum edilen ilk Fransız lider yaptı.

Davada, aralarında üç eski bakanın da bulunduğu toplam 11 sanık yargılandı. Savcılar, Kaddafi hükümetinden seçim kampanyasına milyonlarca dolar aktarılmasını iddia etmişti. Sarkozy ise bu iddiaları duruşma boyunca reddetti ve temyize gitmesi bekleniyor.