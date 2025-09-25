Ağır ticari araç sanayisinin öncü markası Mercedes-Benz Türk, A Milli Futbol Takımları Karayolu Ulaşım Sponsorluğu kapsamındaki desteğini sürdürüyor. Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün: “1996’dan bu yana, ülkemizde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun süreli ve istikrarlı milli takım sponsorluğuna imza atmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Millî Takımlarımıza 29 yıldır süren desteğimizi, yenileme sözleşmesiyle 2 yıl daha uzatıyor; Türk sporunun her daim yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.

Ağır ticari araç sektörünün öncüsü Mercedes-Benz Türk, A Milli Futbol Takımlarına uzun soluklu desteğini sponsorluk sözleşmesinin yenilenmesiyle bir kez daha perçinledi. 1996 yılında başlayan bu köklü destek, 2027 yılı Nisan ayına kadar sürecek yeni anlaşmayla devam ediyor.

Sponsorluk sözleşmesi kapsamında Mercedes-Benz Türk, A Milli Futbol Takımlarının Karayolu Ulaşım Sponsoru olarak destek vermeyi sürdürecek. Milli takım oyuncularının, teknik ekip ve yöneticilerin şehirler arası ulaşımlarında yüksek güvenlik ve konfor sağlayan bu destek, markanın Türk sporuna duyduğu bağlılığın da bir göstergesi olarak öne çıkıyor.



Süer Sülün: “Türk sporunun daima yanında olmaya devam edeceğiz”

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün “Mercedes-Benz Türk olarak uzun yıllardır sporun birçok branşına destek verdik; vermeye de devam edeceğiz. Gururla ifade edebilirim ki; Türkiye A Milli Futbol Takımları’na 29 yıldır kesintisiz olarak desteğimizi sürdürüyoruz. Sporcularımızın ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığımız ve Milli Futbol Takımları Karayolu Ulaşım Sponsoru olarak Türkiye Futbol Federasyonu’na teslim ettiğimiz 2 adet Mercedes-Benz otobüs ile Türk futboluna katkı sunmaktan büyük bir gurur duyuyoruz. Sponsorluğumuzun Kadın ve Erkek A Milli Futbol Takımlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Mercedes-Benz Türk'ün yıllardır TFF'nin iş ortağı olduğunu söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Sürekli ve kalıcı başarılar doğru ve güçlü sponsorların desteğiyle mümkün oluyor. Global ölçekteki bilgi birikimlerini ülkemize aktaran Mercedes-Benz Türk, Federasyonumuzun en uzun soluklu sponsoru oldu. Bugün de Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Millî Futbol Takımlarımızın Karayolu Ulaşım Sponsoru Mercedes-Benz Türk’ün kesintisiz süren desteğinin devam edecek olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Sporcularımızı yıllardır konforlu araçlarıyla taşıyan Mercedes-Benz Türk'e, futbolumuza olan değerli katkıları için teşekkür ediyoruz." dedi.