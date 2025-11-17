Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) girişimleriyle Bursa Kestane Şekeri, Avrupa Birliği (AB) tarafından coğrafi işaret tesciline layık görüldü. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, tescilin kentin geleneksel lezzetlerinin dünyaya tanıtılması ve üreticilere ekonomik katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

BTSO’nun yürüttüğü çalışmalar sonucunda AB Komisyonu, yapılan başvuruyu uygun bularak Bursa Kestane Şekeri’nin resmi tescilini gerçekleştirdi. Bu karar, kestane şekerinin kökeni, üretim yöntemi ve kültürel bağlarıyla Bursa’ya ait olduğunu uluslararası düzeyde belgeliyor.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bursa Kestane Şekeri’mizin adını dünyaya taşıması; üreticilerimize, ticaretimize ve ihracatımıza önemli katkılar sağlayacak. Kentimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.” Burkay ayrıca şehirdeki zengin tarımsal çeşitlilik ve geleneksel üretim mirasının korunmasının önemine dikkat çekti.

Bursa, daha önce de Bursa Siyah İnciri, Gemlik Zeytini ve Bursa Şeftalisi ile AB’den coğrafi işaret tescili almaya hak kazanmıştı. Böylece Bursa Kestane Şekeri, şehrin AB tescili alan dördüncü ürünü oldu. BTSO, kentteki yerel lezzetleri uluslararası ölçekte markalaştırmak için tescil sürecine öncülük etmeye devam ediyor.

Tescilin yerel üreticiye ve ülke ekonomisine katkıları şu şekilde özetlenebilir:

Üretim standartlarının korunması ve kalite güvencesi,

Marka değeri artışıyla ulusal ve uluslararası tanıtım imkânı, Roda Limanı’nda İşten Çıkarmalar 31’e Yükseldi: Sendika Tartışması Derinleşiyor İçeriği Görüntüle

İhracat potansiyelinin güçlenmesi ve üreticilerin gelir artışı,

Geleneksel üretim tekniklerinin nesiller arası aktarımının desteklenmesi.

Bursa kestane şekeri; kestane meyvesinin kabuklarının soyulup şurup içinde pişirilerek şekerlendirilmesiyle elde edilen geleneksel bir ürün. 1900’lü yılların başından itibaren özellikle Şekerciler Çarşısı’nda üretilen kestane şekeri, yerli ve yabancı ziyaretçilere ikram edilen Bursa’nın simge lezzetlerinden biri oldu. Dönemin bazı heyetlerinin, dönüşte Atatürk’e kestane şekeri götürdüğü de şehir tarihinin bilinen anekdotları arasında bulunuyor.

BTSO’nun tescil çalışmalarıyla Bursa’nın yöresel zenginlikleri uluslararası alanda daha görünür hale geliyor. Üreticiler ve ilgili paydaşlar için tescil sonrası eğitim, tanıtım ve ihracat destek programlarının devreye girmesi bekleniyor. Bursa Kestane Şekeri ile ilgili gelişmeleri takip etmek için [BTSO web sitesi] ve yerel üretici birliklerinin duyuruları izlenebilir.