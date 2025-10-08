Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yatırım Zirvesi, "Savunma Sanayi ve Havacılık” ana temasıyla İzmir'deki bir otelde düzenlendi.

Zirvenin vizyon konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, savunma sanayisindeki yerlileştirme sürecine dikkat çekti.

Türkiye'nin savunma sanayisinin 50 yıllık süreci bulunduğunu, fakat son 20 yılda “şaha kalktığını” anlatan Çizgel, "Son 20 yılda Türkiye'nin en önemli değerlerinden bir tanesi savunma sanayisi oldu. Bu değer, bütün dünya tarafından izleniyor ve görülüyor. Bunun temel sebebi aslında başta konan en önemli vizyon. Çok basit, yerli ve mi lli bir savunma sanayiniz olacak." ifadelerini kullandı.

Çizgel, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından savunma sanayinin yerli ve milli olması yönünde politika ortaya koyduğunu ve politikasını büyük oranda gerçekleştirdiğini vurguladı.

Kritik önemdeki bir çok ürün ve sistemi yerlileştirdiklerini anlatan Çizgel, şunları ifade etti:

"Önemli ve kıymetli olan, kritik alanlarda millileşerek herhangi bir ürünümüzde dışarıya bağımlı kalmamamızdır. Yani tam bağımsız savunma sanayi vizyonu. Tam bağımsız savunma sanayii vizyonu konusunda hakikaten emin adımlarla gidiyoruz. Sahada olan birçok ürünü yerlileştirdik, yerlileştiremediklerimizin de programlarını başlattık, bu kritik teknolojiler de yerli olarak savunma sanayimizin eliyle üretilmeye devam edilecek. Bu gurur verici tablodur ama önümüze de başka bir vizyonu ortaya koymakta. Yerli ve milli savunma sanayimizin sürdürülebilirliğinin te şkil edilmesini hedefliyoruz."

Savunmada tam bağımsızlık hedefinin yakalanması ve sürdürülebilir kılınmasında yurt sathına yayılmış sanayicilerin kabiliyetlerinin de etkili olduğunu, firmaları bu sisteme entegre ederek onlara yeni ihracat pazarları kazandırmak istediklerini dile getiren Çizgel, bugünkü zirvenin ardından Ege’deki firmaların da bu ekosistem içinde payının artmasını beklediklerini ifade etti.

“Brüksel ile görüşmeler”

Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) Başkanı ve Kale Grubu Başkan Vekili Osman Okyay ise savunma ve havacılıkta bugün gelinen noktanın gurur verici olduğunu, dünyanın 11. savunma sanayi ihracatçısı ülke olduklarını belirtti.

Geçen yılı 7,2 milyar dolarlık ihracatla kapattıklarını, bu sene de 10 milyar dolarları hedeflediklerini bildiren Okyay, “Dünya savunma sanayisindeki ihracatçı ülkeler sıralamasınd a hızla yükseliyoruz.” dedi.

AB’nin Berlin Duvarının yıkılması sonrası savunma yatırımlarını askıya aldığını, bu sanayide geriye gittiğini kaydeden Okyay, “Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan tedirginlikle beraber AB, ‘biz ne yaptık, buradan nasıl toparlayacağız’ paniğine girmiş durumda. Ama bir gecede olmuyor, çok büyük emek, yatırım gerektiriyor. Türkiye, aslında bu anlamda çok önemli bir pozisyonda. Brüksel ile Türk savunma sanayisini nasıl entegre edebiliriz, Avrupa savunma sanayisine nasıl ürün verebiliriz, bize senelerce yapılan ortak üretim gibi yöntemlerle biz nasıl onlara yaklaşabiliriz diye de konuşmalar bir yandan devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Savunma sanayisine yatırım yapmak isteyen firmalara tavsiyelerde bulunan Okyay, Ege Bölgesinin bu konudaki potansiyeline çok inandığını, yeni sanayi modelinin öncülüğünü üstlenebilecek firmalara sahip olunduğunu, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği ile bu alandaki işbirliklerine öncülük etmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

“Güçlü oyuncu olma hedefi”

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu ise konuşmasında savaşlar, bölgesel gerilimler ve yeni güvenlik tehditlerinin dünyada savunma harcamalarını 2,72 trilyon dolar ile rekora taşıdığını belirtti.

NATO liderlerinin 2035 yılına kadar savunma harcamalarını artırma konusunda anlaştığına işaret eden Zorlu, AB'nin 150 milyar avroluk savunma planını resmen başlatmasıyla sektörün öneminin katlanarak arttığını dile getirdi.

İzmir ve Ege Bölgesi'nin savunma ve havacılık eko-sisteminde güçlü bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Zorlu, "Biz bu temayla hem küresel gelişmeleri iş dünyasının gündemine taşımak hem de bölgemizin bu alanda nasıl daha güçlü bir oyuncu olabileceğini göstermek istiyoruz." dedi.

ESİAD Yüks ek İstişare Konseyi Başkanı Bülent Akgerman ise küresel ekonomide yeni bir denge arayışının bulunduğunu, Türkiye'nin bu dalgaların tam ortasında yol almaya çalıştığını belirterek, "Enflasyonla mücadelenin, finansal istikrar arayışının ve büyüme hedeflerinin kesiştiği bir noktadayız. Güçlü bir Türkiye ancak güçlü bir ekonomiyle, inovasyonla ve girişimcilikle mümkün olur. Bu alan güvenliğimizin yanı sıra ekonomik rekabet gücümüz ve yüksek katma değerli üretimimiz için de önemli bir zemin oluşturmaktadır." diye konuştu.

Zirvede Savunma Sanayi Teknolojileri A.Ş, ASELSAN, Roketsan ve TUSAŞ yetkililerinin yanı sıra tedarikçi firmalar HMS Makina, Kaan Makina, BMC Otomotiv, Kale Pratt & Whitney ve MIILUX Türkiye yöneticileri sunum gerçekleştirdi.

Zirvenin diğer oturumlarında ise halka arz, alternatif finansman imkanları, birleşmeler, satın almalar ve fon yatırımları hakkında görüş alışverişin de bulunuldu.