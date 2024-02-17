Hilmi Türkmen: ‘’Görev yaptığımız süre içinde aşkla çalıştık. Gençleri, kadınları, dezavantajlı insanlarımızı, tarihi, mimariyi, geçmişi ve geleceği, kültür ve sanatı hep en ön sıraya koyduk. Toplumun gerçeklerini, gündemini sahiplendik, takip ettik. Nerede bir ihtiyaç gördüysek, ‘bu bizim işimizdir ve ya değildir’ demeden, yaptık.’’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen hayli coşkulu geçen tanıtım toplantısında gelecek dönem projelerini de bir video film gösterisiyle açıkladı: Yeni dönemin öne çıkan başlıca projeleri, gençlik kampı ve kültür merkezleri, çok amaçlı tesisler, parklar, yeni yeşil alanlar, hastane ve yaşam alanları, yurt projeleri ve tüm kesimlere dokunan sosyal projeler olacak..

Göreve geldiği günden bu yana gerçekleştirdiği eserlerle Türkiye’de örnek alınan ve yeniden aday gösterilen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladığı projelerini tanıttı. Çavuşdere Spor Sarayı'nda gerçekleştirilen ‘’Proje Tanıtım Toplantısı’’nda Başkan Hilmi Türkmen’i salonu dolduran kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve sloganlarla karşıladı. Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Milletvekilleri Hasan Turan, Müşerref Pervin Tuba Durgut ve çok sayıda Üsküdarlının yanı sıra sivil toplum kuruluşları, siyaset ve medya dünyasından tanınmış isimler de toplantıda yer aldı.

10 Yılda Yapılanlar Büyük Alkış Aldı

Ardından Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in iki dönem belediye başkanlığı görevi sırasında gerçekleştirdiği projelerin yer aldığı bir film gösterildi. Engelsiz Yaşam Merkezi’nden Nevmekan’lara, spor salonlarından Millet Bahçelerine, Valide Sultan Gemisi’nden Bilim Üsküdar’a, Down sendromlu gençlerin çalıştığı Tebessüm Kahvesi’nden yaşlıların buluştuğu İkinci Bahar Kahvesi’ne kadar imza atılan sayısız projeler salonda bulunanlar tarafından alkışlarla izlendi.

Hilmi Türkmen: ‘’Nerede Bir İhtiyaç Varsa Oraya Koştuk’’

Tanıtım toplantısındaki konuşmasına ‘’Ben deniz 2 dönem başkan yardımcı, 2 dönem de başkan olmak üzere, 20 yıldır şehr-i Üsküdar’ın hizmetinde ve emrindeyim’’ diyerek başlayan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ‘Belediyecilikte bir Üsküdar Modeli’ oluşturduklarını söyledi. 5 yılda taahhüt ettiklerinin fazlasını gerçekleştirmenin mutluluğuyla yeniden Üsküdarlıların huzuruna çıktığını belirten Başkan Hilmi Türkmen ulaşım, kültür, eğitim, yeşil alan ve sağlık alanında gerçekleştirdikleri projelerle, bu güzel şehre yeni eserler kazandırmaya devam edeceklerini ifade etti.

Hilmi Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Bu 10 yıllık periyotta Ak Belediyeciliğin gerektirdiği vizyonu, aşkı, gayreti ortaya koyduk. Yepyeni fikirlerle Üsküdar’a kalıcı eserler, kalıcı çözümler armağan ettik. Belediyecilikte bir Üsküdar Modeli olsun, akıllarda, literatürde yer etsin, iz bıraksın istedik. Peki, bu nasıl oldu, nasıl başardık? Elbette kolay olmadı. Ama neticede bu 10 yılda eksikleri tamamladık, hataları bertaraf ettik, güzellikler ürettik, mevcut güzellikleri de çoğalttık. Gençleri, kadınları, dezavantajlı insanlarımızı, tarihi, mimariyi, geçmişi ve geleceği, kültür ve sanatı hep en ön sıraya koyduk. Toplumun gerçeklerini, gündemini sahiplendik, takip ettik. Bir ihtiyaç varsa, gördüysek, bu bizim işimizdir, değildir demedik, yaptık.’’

Hilmi Türkmen: ‘’Üsküdar Türkiye’nin Vitrin Şehirlerinden Biri Oldu’’

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen konuşmasında, ‘’Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı ile başlayan ve İstanbul’da başlayıp bütün Türkiye’yi kapsayan yerel yönetim devrimi, bizim vizyonumuzun da temelidir‘’ dedi. Hilmi Türkmen, ‘’Kamu kaynaklarını yine kamu için kullanan, yeni kaynaklar üreten, pansuman değil tedavi yapan, ameliyat yapan, gerektiğinde neşter kullanan, insanımızı, şehrimizi, tarihimizi ve yarınımızı düşünen bu büyük vizyonun takipçisi olmaktan da öte Üsküdar, bu vizyonun vitrin şehirlerinden biri oldu. 10 yıldır bütün enerjimizle bunun için çalıştık. Bayrağı yukarı, daha yukarı taşıdık. Bizden sonra gelecek olanlara, bu aziz emaneti en güzel biçimde teslim etmek için çalıştık. ‘’ diye konuştu.

Üsküdar’da sadece Türkiye değil, dünyaya örnek olabilecek bir vizyon ve anlayışla belediyecilik hizmeti vermek için çalıştıklarını söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ‘’Altyapıdan eğitime, sosyal hizmetlerden spora, şehircilikten kültür ve sanata birçok alanda Türkiye’ye örnek olmuş çözüm ve eserlerimizle huzurunuzdayız. Bütün bunları bizim bir kâğıtta yazılı olmayan ama kalplerimize, zihnimize kazınmış iki ilkemiz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Birincisi Üsküdarlıların hayatını kolaylaştırmak ikincisi ise Üsküdarlı olma bilincini, neşesini sürdürmek…’’ dedi.

Hilmi Türkmen: ‘’Sosyal hizmet anlayışımızla Türkiye ve dünyadan ödüller kazandık’’

Hilmi Türkmen konuşmasının devamında Üsküdar’daki hizmetlere ilişkin şunları söyledi:

‘’500 bini aşan nüfusumuz var. Gündüz milyonlarca insanın geçtiği bir yer burası. Bazı özel günlerde Üsküdar’a gelen giden sayısı günlük 3 milyona ulaşıyor. Temizlik konseptimizi buna göre düşünüyoruz. Atık yönetimini buna göre tasarlıyoruz. Vapur, motor, metrobüs, metro, Marmaray, otobüs, minibüs hatlarının başlangıç ya da aktarma noktaları Üsküdar’da. Bu büyük trafiğin kazanımlarını artırmayı başardık. Yükünü azaltacak önlemleri aldık. Üsküdar’ın ekonomik büyüme grafiği her zaman yükseliyor. Bunu ticarette, emlakta, eğitimde, sağlıkta çıplak gözle görebiliyoruz. Yıllarca “geçilen” bir ilçe olmanın sıkıntısını yaşadık. Son yıllarda ise yerli yabancı turistin göz bebeği haline gelen, gezilen, kalınan bir yer olduk. Sosyal hizmet anlayışımız ile Türkiye’den ve dünyadan birçok ödül kazandık.‘’

Kentsel Dönüşüm Yeni Dönemde Daha da hızlanacak

Yoğun alkışlar ve sloganlar eşliğinde kürsüden inen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in konuşmasının ardından yeni dönemde yapılacak dev projeleri anlatan bir video gösterisi sunuldu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yeni dönem projelerinde kentsel dönüşüm çalışmaları öncelikli olacak. Çamlıca çevresi, Kirazlıtepe ve farklı bazı mahallelerde Türkiye’de örnek gösterilen kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiren Hilmi Türkmen yen i dönemde de yine kentsel dönüşüme ağırlık verecek. Riskli yapılar ve mahalleler depreme dayanıklı modern konutlara dönüştürülecek.

Yeni dönemin öne çıkan diğer başlıca projeleri ise gençlik kampı ve kültür merkezleri, çok amaçlı tesisler, parklar, yeni yeşil alanlar, hastane ve yaşam alanları, yurt projeleri ve tüm kesimlere dokunan sosyal projeler olacak..