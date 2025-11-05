Milliler, karşılaşmanın ilk setini 25-20’lik skorla kazanırken, ikinci sette 18-25’lik skorla rakibine üstünlük şansı tanıdı. Üçüncü sette oyunun kontrolünü yeniden ele alan milli takım, 25-16’lık net bir skorla öne geçti. Dördüncü sette de etkili bir performans sergileyen Türkiye, 25-20’lik sonuçla maçı 3-1 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Bu sonuçla turnuvaya galibiyetle başlayan Erkek Voleybol Milli Takımı, ikinci maçında 8 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da İran ile karşılaşacak.

Riyad’da düzenlenen organizasyonda Suudi Arabistan, Katar, Çad, İran ve Bahreyn de yer alıyor. Tek devreli lig usulüne göre oynanacak müsabakalar sonucunda grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar doğrudan finale yükselecek. Üçüncü ve dördüncü sırada yer alan ekipler ise üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.

Milli takım, bu performansıyla şampiyonluk yolunda umut verirken, taraftarların da büyük desteğini arkasına almış durumda.