7 Belediye Başkanı Şüpheli Listesinde

İddianamede, liderliğini Aziz İhsan Aktaş’ın yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütünün, ihale süreçlerini manipüle ederek haksız kazanç sağladığı iddia edildi. Soruşturma kapsamında 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 kişi hakkında dava açıldı.

Savcılık iddianamesine göre örgüt, belirli belediyelerle bağlantılı olarak rüşvet karşılığında kamu ihalelerini yönlendirdi, bazı firmalara avantaj sağladı ve kamu zararına yol açtı.

Mahkeme İddianameyi Kabul Etti

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, kapsamlı incelemenin ardından iddianameyi kabul ederek davanın görülmesine karar verdi. Davaya ilişkin ilk duruşma tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Ne Olmuştu?

Soruşturma, organize suç örgütünün kamu ihalelerinde etkin rol oynadığına yönelik gelen ihbarlar üzerine başlatılmıştı. Yapılan teknik takip ve mali incelemelerde, örgüt üyelerinin bazı kamu görevlileriyle bağlantı kurduğu ve “komisyon” adı altında rüşvet alışverişi gerçekleştirdiği tespit edilmişti.

Kamuoyu Davayı Yakından Takip Ediyor

Aziz İhsan Aktaş ve beraberindeki şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve suç örgütü kurma gibi ağır suçlar bulunuyor. Dava, kamu ihalelerinde şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele açısından emsal niteliğinde bir süreç olarak değerlendiriliyor.