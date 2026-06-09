Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakını aktif olarak destekleyen aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Fransa, İngiltere, Kanada, Avustralya ve Norveç, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim faaliyetleri ve şiddet olaylarından sorumlu İsraillilere yönelik yeni yaptırım kararı aldı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İngiliz, Kanadalı, Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve Norveçli ortaklarımızla birlikte bugün Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetlerinin ve şiddet olaylarının yoğunlaşmasından sorumlu olanlara karşı yeni yaptırımlar uyguluyoruz' ifadelerini kullandı. Bakan Barrot, aşırı sağcı İsrail Maliye Bakanı Balazel Smotrich'in ülkeye girişinin yasaklandığını belirterek, 'Ulusal düzeyde Bezalel Smotrich'in, yasa dışı yerleşimci örgütlerden 4 ismin ve 21 şiddet yanlısı yerleşimcinin topraklarımıza girişini yasakladık. Bezalel Smotrich, Batı Şeria'nın ilhakını aktif olarak desteklemekte, bunu açıkça savunmakta, Batı Şeria'da yeni yerleşim yerlerinin kurulmasını, Gazze'nin yeniden sömürgeleştirilmesini, Filistin Yönetimi'nin ekonomik çöküşünü ve bunun Filistin halkı için zararlı sonuçlarını savunmaktadır. Bu, iki devletli çözüme sıkı sıkıya bağlı olan uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun kabul edemeyeceği bir politikadır' ifadelerini kullandı.

'Şiddet yanlısı yerleşimciler neredeyse tamamen cezasız kalıyor'

5 ülke tarafından yapılan ortak açıklamada ise 'Batı Şeria'daki kötüleşen duruma karşılık Avustralya, Kanada, Fransa, Norveç ve İngiltere dışişleri bakanları olarak Filistinli sivillere karşı işledikleri korkunç şiddetten dolayı aşırılıkçı yerleşimcileri sorumlu tutmak için yaptırımlar ve diğer önlemleri birlikte uygulamaya koyduk. Şiddet yanlısı aşırılıkçı yerleşimciler, yandaşlarının desteğiyle Filistinlilere karşı saldırılar düzenlemeye ve insan haklarını ihlal etmeye devam ediyor. Filistinlileri yerlerinden etmek, mallarını tahrip etmek ve yasa dışı yerleşimler kurmak için şiddete başvuruyorlar, böylece Filistin Devleti'nin varlığını ve barış içinde bir arada yaşama ihtimalini tehlikeye atıyorlar. Uzun zamandır şiddet yanlısı yerleşimciler neredeyse tamamen cezasız kalırken, İsrail hükümetinin desteği ve yardımıyla yerleşimlerin genişlemesi ve karakolların kurulması devam ediyor. Bazı durumlarda, yerleşimciler İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında şiddet olaylarına karışmaktadır' ifadeleri kullanıldı. İsrail hükümetine, Batı Şeria'daki şiddetten sorumlu olanların gerçekten hesap vermesini sağlayacak adımlar atma çağrısı yapılan açıklamada, 'İsrail hükümeti, her saldırının derhal kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını sağlamalı, şiddeti körükleyen karakollara ve örgütlere karşı harekete geçmeli ve şiddete teşvike son vermelidir. İki devletli çözümün uygulanmasının hem İsraillilere hem de Filistinlilere barış ve güvenlik getirebileceğine inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İsrail hükümeti sahadaki duruma ilişkin hızlı bir şekilde harekete geçmezse daha fazla önlem almaya hazırız' denildi.