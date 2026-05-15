Türk Devletleri Gayri Resmi Zirvesi, bugün Kazakistan’ın ev sahipliğinde Türkistan şehrinde yapılacak. Zirveye Kazakistan’ın yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet başkanları katılacak. Zirveye katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Astana temaslarının ardından Türkistan’a geldi. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.



Erdoğan, Türkistan temasları kapsamında müze ve Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret edecek. Ayrıca Türk Devletleri Gayri Resmi Zirvesi’nin yapılacağı alanda düzenlenecek karşılama töreninin ardından aile fotoğrafının çekimine katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Medeniyet Merkezi kapsülünün yerleştirilmesi töreni, GovTech dijital çözümleri sunumu ve zirvenin yapılmasının ardından Türkiye’ye hareket edecek.