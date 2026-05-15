Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre, geçen yıl mart ayında 15 milyon 320 bin 850 olan ücretli çalışan sayısı, bu yıl aynı dönemde 15 milyon 601 bin 250’ye yükseldi.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde, yıllık değişimde en güçlü artış inşaat sektöründe görüldü. İnşaatta ücretli çalışan sayısı yüzde 6,4 artarken, ticaret ve hizmet sektöründe yüzde 3,5’lik yükseliş kaydedildi. Sanayi sektöründe ise ücretli çalışan sayısı yüzde 2,7 geriledi.

Aylık bazda bakıldığında ise toplam ücretli çalışan sayısında yüzde 0,1 oranında artış yaşandı. Mart ayında sanayi sektöründe çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,9, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 0,2 artış gerçekleşti.

Veriler, özellikle inşaat ve hizmet sektörlerinde istihdam hareketliliğinin sürdüğüne işaret ederken, sanayi tarafındaki gerileme dikkat çekti.