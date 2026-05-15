Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Erzurum'a gelen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurumspor'a tebrik ziyaretinde bulundu. Beraberinde il protokolü ile Erzurumspor FK tesislerine gelen Bakan Çiftçi'yi Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Bakan Çiftçi Başkan Dal ile birlikte şampiyonluk kupası ile poz verdi. Kulüp Başkanı Ahmet Dal, Bakan Çiftçi'ye 25 numaralı forma hediye etti.



İçişleri Bakanı Çiftçi yaptığı açıklamada, "Erzurum'a bir dizi etkinlikler için bir günlük ziyaret için geldim. Önce valiliğimizi, büyükşehir belediyemizi, sonra da değerli il başkanımızı ziyaret ettim. Biraz önce de Atatürk Üniversite'mizde TÜGVA'nın gerçekleştirmiş olduğu program çerçevesinde TÜGVA'lı gençlerle ve saygıdeğer Erzurumlularla buluşmuş olduk. Son ziyaretimizi de şampiyon Erzurumspor'a gerçekleştiriyoruz. Bu sene Erzurumspor çok güzel bir performans sergileyerek yıllardır sürdürmüş olduğu mücadeleyi şampiyonlukla taçlandırdı ve Süper Lig'e çıkma hakkı elde etti. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere değerli kulüp başkanımız, teknik heyeti ve tüm futbolcuları tebrik ediyorum. Bileklerinin hakkıyla şampiyon oldular. Burada görev yaptığım dönemde Erzurumspor'un iç sahadaki maçlarına hep gittim. İnşallah Trendyol 1. Lig'de göstermiş olduğu başarıyı ben Süper Lig'de de göstereceğine inanıyorum. Taraftarlara da özellikle teşekkür ediyorum. Onlar da takımı hiç yalnız bırakmadılar. Başarıları daim olsun diyorum. Erzurum'u, Erzurumluları gururlandırmaya bu şekilde memnun etmeye devam ederler" dedi.