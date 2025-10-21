Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Kuveyt’te, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’a Togg aracı hediye etti. Beyaz renkli Togg otomobil, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde özel bir jest olarak öne çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na inişinin ardından Kuveyt Emiri tarafından resmi törenle karşılandı. Törenin ardından gerçekleştirilen görüşmelerde Erdoğan, es-Sabah’a Togg aracını takdim etti.

Erdoğan’a ziyaret sırasında eşi Emine Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt ziyaretinin ardından Katar’ın başkenti Doha’ya geçerek yarın Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya gelecek.