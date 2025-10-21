Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a 19 Ekim 2025’te partisinin Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler nedeniyle 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, Başarır’ın konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik mesnetsiz ithamlarda bulunduğunu ve hakaretamiz ifadeler kullandığını belirterek hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’ın 19 Ekim 2025 tarihinde Bursa İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamları ve hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan TCK 299/1-2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur."

Söz konusu dava ve suç duyurusu ile birlikte hukuki süreç başladı. Konu, önümüzdeki günlerde mahkeme süreci ile kamuoyunun gündeminde olacak.