Bratina, katıldığı bir televizyon programında Hırvatistan’ın geçmişteki hataları nedeniyle “Ukrayna’ya benzer şekilde toprak kaybıyla cezalandırılması gerektiğini” savundu. Açıklamalar, Hırvatistan tarafından sert bir dille kınandı.

Bakan Bratina, Avrupa Parlamentosu’nun Sırbistan Raportörü Tonino Picula’nın, Belgrad yönetiminin “Sırp dünyası” yaklaşımı ve komşu ülkeler üzerindeki etkisine ilişkin eleştirilerini değerlendirirken, Hırvatistan’ın tarihsel sorumlulukları olduğunu ileri sürdü. Bratina, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ile 1990’lı yıllarda yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek Zagreb yönetiminin “bir şekilde cezalandırılması gerektiğini” iddia etti.

“Başka Türlü Ceza Düşünülemez” İddiası

Bratina, açıklamasında sivillere yönelik şiddeti reddettiğini belirtse de, Hırvatistan’ın ancak toprak kaybıyla bedel ödeyebileceğini savundu. Bu ifadeler, bölgede geçmişte yaşanan çatışmalar nedeniyle son derece hassas olan dengeleri yeniden tartışmaya açtı.

Zagreb’den Sert Tepki

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlić Radman ise Bratina’nın sözlerini “agresif, kabul edilemez ve siyasi açıdan skandal” olarak nitelendirdi. Radman, bu tür söylemlerin bölgesel istikrara zarar verdiğini ve diyaloğa katkı sunmadığını vurguladı.

Hırvat halkının toplu şekilde suçlanmasının kabul edilemez olduğunu belirten Radman, Sırbistan’dan gelen bu açıklamaların sözlü saldırı niteliği taşıdığını ve uluslararası toplum tarafından ciddiyetle ele alınması gerektiğini ifade etti.

Balkanlar’da Söylem Gerilimi

Uzmanlar, karşılıklı sert açıklamaların Balkanlar’da hassas olan siyasi atmosferi olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Diplomatik çevreler ise tansiyonun düşürülmesi için yapıcı dil ve diyalog çağrısında bulunuyor.