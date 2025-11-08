Şirketin bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) tarafından Sivas’ın Kangal ilçesi Alacahan Köyü mevkiinde yürütülen arama çalışmaları sonucunda, 424 bin ons “mümkün kaynak” düzeyinde altın tespit edildi.

UMREK ve JORC standartlarına uygun rapor

Erdemir’in Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yaptığı açıklamaya göre, söz konusu tespit Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) ve Australasian Joint Ore Reserves Committee (JORC) standartlarına uygun şekilde gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmede, yaklaşık 14,9 milyon ton cevherde ortalama 0,89 g/t altın tenörüyle 424 bin ons altın içeriği bulunduğu belirtildi.

Bu keşif, Erdemir’in çelik sektöründeki üretim gücünü madencilik alanına da taşıyarak, Türkiye’nin yer altı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması yönündeki stratejisinin somut bir adımı olarak öne çıkıyor.

Murat Yalçıntaş: “Türkiye’nin geleceğine yatırım yapıyoruz”

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çelik sektöründeki gücümüzü madencilikte de stratejik bir büyüme hamlesine dönüştürmüş durumdayız. Ülkemizin yer altı zenginliklerini sürdürülebilir bir yaklaşımla ekonomiye kazandırmak stratejimizin merkezinde yer alıyor. Ermaden’in Sivas-Alacahan sahasında yürüttüğü aralıksız sondaj çalışmaları sonucunda, 424 bin ons gibi çok kıymetli bir kaynak tespit ettik. Bu keşif, doğru strateji ve kararlı çalışmalarımızın önemli bir meyvesi. Aynı bölgede yeni arama faaliyetlerine devam ederek, yerli kaynağımızı katma değere dönüştürmeyi ve ülke ekonomisine uzun vadeli katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

Yalçıntaş, 5.804 hektarlık ruhsat sahasının yalnızca 45 hektarlık kısmında yapılan bu çalışmalarla “ilk önemli adımın atıldığını” vurguladı. Ayrıca, 2026 yılının ikinci çeyreğine kadar mümkün kaynağı ölçümlenmiş rezerve dönüştürmeyi hedeflediklerini belirtti.

96 bin metrelik sondaj tamamlandı

Ermaden’in Sivas-Alacahan sahasındaki madencilik faaliyetleri, 5.804 hektarlık ruhsat alanının 45 hektarlık kısmında gerçekleştirildi. Bu kapsamda 360 adet karotlu sondajda toplam 96.649 metre delme işlemi tamamlandı. 96.533 adet numunenin ateş analizleri, uluslararası geçerliliğe sahip Bureau Veritas Ankara Laboratuvarı tarafından yürütüldü.

Şirket, mevcut modelleme alanında dolgu sondajlarına devam ederken, henüz sondaj yapılmamış potansiyel bölgelerde de yeni arama ve kaynak tespiti çalışmaları planlıyor. Dolgu sondajlarının tamamlanmasının ardından elde edilecek yeni veriler doğrultusunda kaynak sınıflandırması güncellenecek ve rezerv hesaplamalarına yönelik fizibilite çalışmalarına geçilecek.

Stratejik hedef: Madencilikte sürdürülebilir büyüme

Erdemir, çelik üretimi alanındaki güçlü konumunu madencilikte de pekiştirerek, Türkiye’nin doğal kaynak potansiyelini ekonomiye kazandırmayı hedefliyor. Şirket, altın ve demir cevheri başta olmak üzere maden kaynaklarının verimli işletilmesi, yerli üretimin güçlendirilmesi ve sanayiye sürdürülebilir katkı sağlanması için yatırımlarını artırarak sürdürüyor.

Bu yeni altın keşfi, Türkiye’nin maden potansiyelinin uluslararası standartlarda tespit edilmesi açısından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.