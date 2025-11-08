“Esnafın sermayesi bu yükü kaldıracak durumda değil”

Basit usulde alınan kararların sahadaki küçük esnafı hazırlıksız yakaladığını vurgulayan Palandöken, “Zaten sermayeleri buna müsait değil. Üstelik mevsim itibarıyla da zor bir dönemdeler. Enflasyonu düşürmenin yöntemi bence bu değil. Esnaf ayakta kalabilsin ki en azından devlete yük olmasın” ifadelerini kullandı.

Sosyal güvenlik primlerinin yıllık yaklaşık 120 bin lirayı bulduğunu hatırlatan Palandöken, “Eğer basit usulde vergi mükellefi olan bu kişiler yükümlülüklerini yerine getiremezlerse, bu yük sosyal devlet olarak devlete kalacak. Bu nedenle düzenlemelerin mutlaka Konfederasyonumuz ve ilgili meslek odalarıyla istişare edilmesi gerekiyor. ‘Ben yaptım oldu’ anlayışıyla yapılan vergi düzenlemeleri, piyasalarda tedirginlik ve durgunluk yaratıyor” diye konuştu.

“Sık sık vergi düzenlemesi yapmak esnafın lehine değil”

Ekonomik koşullar nedeniyle esnafın zor bir dönemden geçtiğini dile getiren Palandöken, “Artık enflasyon karşısında esnafın rahat nefes alabilmesini sağlayacak tedbirler alınmalı. Aksi halde 250 ila 300 bin arasında iş yeri kapanma riskiyle karşı karşıya kalabilir” dedi.

Palandöken, Cumhurbaşkanı’nın daha önce 840 bin esnafı basit usul kapsamından muaf tutmasının yerinde bir karar olduğunu belirterek, “Esnaf ve sanatkâr bu ülkenin düzenini koruyan, kendi istihdamını oluşturan önemli bir kesimdir. Vergi düzenlemelerinde yapılan sık değişiklikler bu kesimin lehine değil” ifadelerini kullandı.

“E-haciz uygulaması esnafı bunalıma sürüklüyor”

E-haciz uygulamasının esnafı adeta çıkmaza soktuğunu belirten Palandöken, “Bütün mal varlığına, evine, işine, bankadaki parasına haciz geliyor. Üstelik borcun miktarı kadar değil, tüm varlığına uygulanıyor. Bu adaletsiz uygulama nedeniyle insanlar borcunu ödemek istese bile hesaplarına anında haciz geliyor” dedi.

Esnafın sattığı ürünlerin parasına dahi ulaşamadığını söyleyen Palandöken, “Çeklerin, senetlerin vadesi geliyor ama para haciz nedeniyle hesaba geçmeden bloke ediliyor. ‘Gayrimenkulümü satayım, arabamı satayım, borcumu ödeyeyim’ diyor ama her yerde haciz var. İnsanlar bunalıma giriyor” ifadelerini kullandı.

“Esnafın eline para geçmeden haciz konuluyor”

Palandöken, e-haciz sisteminde acil düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirterek, “Esnafın eline para geçmeden haciz konuluyor. Gayrimenkulünü satıp borcunu ödemek istiyor ama imkânsız hale düşüyor. Birçok esnaf bu yüzden ne yapacağını bilemiyor. Çoğu, ‘Acaba bir düzelme olur mu?’ umuduyla bekliyor. Aksi takdirde insanlar artık iş yapamaz hale gelecek” dedi.