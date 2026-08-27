Ankara'da 23-25 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkan Kuşadalı genç güreşçiler, elde ettikleri başarılı derecelerle hem Aydın'ın hem de Kuşadası'nın gururu oldu. Türkiye'nin dört bir yanından başarılı sporcuların mücadele ettiği şampiyonada dereceye giren minik sporcular, kazandıkları madalyaların mutluluğunu Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile paylaştı.

U-9, U-10, U-11, U-12, U-13 ve U-14 yaş kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonaya Aydın ili adına Kuşadası'nı temsilen katılan sporcular, sergiledikleri üstün performansla önemli başarılara imza attı. Zorlu karşılaşmaların ardından farklı kategorilerde dereceye giren genç sporcular, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'ı makamında ziyaret etti.

Samimi ve keyifli bir sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, genç şampiyonlarla yakından ilgilenerek elde ettikleri başarılar dolayısıyla sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti. Sporcuların müsabakalarda yaşadıkları heyecanı ve şampiyona sürecindeki deneyimlerini dinleyen Demirtaş, Kuşadası'nın adını Türkiye çapında başarıyla duyuran genç güreşçilerin her birinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Ziyaret sırasında anlamlı bir de hediyeleşme yaşandı. Genç sporcular, Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş'a üzerinde büyük bir anlam taşıyan güreş formasını hediye ederken, Demirtaş da çocuklar için özel olarak hazırlattığı hediyeleri sporculara takdim etti. Hediyelerini alan minik güreşçilerin mutluluğu ise ziyarete renkli ve sıcak anlar kattı.

Şampiyonada U-9 yaş kategorisinde 47 kilogramda Türkiye şampiyonu olan Miraç Yağız Topal, Kuşadası'nın göğsünü kabartırken; Mehmethan Miraç Uzlaş, Ege Özdikici ve Muhammed Emin Özkay üçüncülük, Ali Çakmak ise ikincilik elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Miraç Aytunç Koca da elde ettiği beşincilik derecesiyle Türkiye'nin en başarılı genç güreşçileri arasında yer aldı.

Kuşadası Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş, ziyaretin sonunda genç sporculara başarılarının yalnızca kazandıkları madalyalarla sınırlı olmadığını, disiplin, azim, mücadele ve takım ruhunun da büyük bir değer taşıdığını belirterek spor hayatlarında başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.