Dosyalarda yer alan bir fotoğraf, teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden bazılarını Epstein ile aynı masada buluşturuyor.

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan son Epstein belgelerinde, 2015 yılında Kaliforniya’da düzenlenen özel bir akşam yemeğine ait daha önce görülmemiş bir fotoğraf gün yüzüne çıktı. Fotoğrafta, milyarder iş insanı Elon Musk ve Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in, 2019 yılında cezaevinde ölü bulunan ve cinsel istismar ağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein ile aynı ortamda yer aldığı görülüyor.

Davetli listesi dikkat çekici

Belgelerde yer alan e-posta yazışmalarına göre söz konusu yemek, 2 Ağustos 2015 tarihinde gerçekleşti. Epstein’in gönderdiği iki ayrı mailde, davetliler arasında Zuckerberg ve Musk’ın yanı sıra PayPal ve Palantir kurucu ortağı Peter Thiel ile LinkedIn’in kurucusu Reid Hoffman’ın da bulunduğu ifade ediliyor.

Epstein’in, CBS News yorumcusu Peter Attia ile yaptığı yazışmada, “Pazartesi Los Angeles’ta olabilirim… Bu akşam Musk, Thiel ve Zuckerberg ile akşam yemeği var” dediği, Attia’nın ise bu mesaja “Harika bir akşam yemeğine benziyor” yanıtını verdiği belgelerde yer alıyor.

Ayrıca Epstein’in, 20 Ağustos 2015’te, Illinois Valisi JB Pritzker’ın kuzeni Tom Pritzker’a gönderdiği bir e-postada, “Zuckerberg, Musk, Thiel ve Hoffman ile akşam yemeği… çılgınca” ifadelerini kullandığı görülüyor. Ancak yemekte konuşulan konulara dair herhangi bir ayrıntı belgelerde yer almıyor.

Ev sahibi Hoffman mıydı?

Söz konusu yemek ilk kez 2019 yılında Vanity Fair tarafından gündeme getirilmişti. Haberde, organizasyonun Kaliforniya’nın Palo Alto kentinde, Reid Hoffman tarafından, MIT’li nörobilimci Ed Boyden onuruna düzenlendiği öne sürülmüştü.

Meta cephesinden o dönemde yapılan açıklamada, yemeğin Epstein tarafından organize edilmediği, Zuckerberg’in Epstein ile temasının kısa sürdüğü ve bu buluşmanın ardından bir daha görüşme olmadığı belirtilmişti.

Musk iddiaları reddetti

Vanity Fair’in haberinde, Musk’ın söz konusu yemekte Zuckerberg’i Epstein ile tanıştırdığı iddia edilmişti. Elon Musk ise bu iddiayı kesin bir dille reddetmişti.

Musk açıklamasında, “Epstein’i kimseyle tanıştırdığımı hatırlamıyorum. Onu böyle bir şey yapacak kadar iyi tanımıyordum. Epstein açıkça bir sapıktı ve Zuckerberg benim arkadaşım değil” ifadelerini kullanmıştı.

Belgelerin yayımlanmasının ardından Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yeniden açıklama yaparak, “Hiçbir Epstein partisinde bulunmadım. Epstein ile suç işleyen herkesin yargılanması gerektiğini defalarca söyledim” dedi.

Servetler zamanla katlandı

Forbes’un güncel verilerine göre Elon Musk, 844,8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin ismi konumunda bulunuyor. Mark Zuckerberg ise 226,8 milyar dolarlık servetiyle listenin dördüncü sırasında yer alıyor.

Reid Hoffman’ın serveti yaklaşık 2,4 milyar dolar seviyesinde ve dünyanın en zengin 1500 kişisi arasında bulunmuyor.

Ancak 2015 yılındaki tablo oldukça farklıydı. Forbes’un 2016 verilerine göre, Zuckerberg’in serveti yaklaşık 45 milyar dolar, Musk’ın serveti ise 10,7 milyar dolar olarak hesaplanıyordu.