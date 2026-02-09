TMSF tarafından yapılan açıklamaya göre; Somca Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Altı G Gıda Dağıtım ve Pazarlama AŞ, Sümer Entegre Et Sanayi ve Ticaret AŞ, Enerca Gıda Yönetim Danışmanlığı AŞ ve Deta Ambalaj Kağıt Plastik Temizlik Gıda İthalat İhracat AŞ’ye ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan ticari ve iktisadi bütünlüğün satışı, ilgili mevzuat kapsamında cebri icra yoluyla gerçekleştirilecek.

Franchise restoran zincirleri de kapsamda

“Maydonoz Döner Grubu Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”; franchise sistemiyle faaliyet gösteren “Maydonoz Döner” isimli döner restoran zinciri ile “My Fried Chicken” markalı çıtır tavuk restoran zincirinin et ve tavuk işletmeciliği faaliyetlerine özgülenmiş mal, hak, varlık ve sözleşmelerini kapsıyor.

Muhammen bedel 2,36 milyar TL

Satışa konu ticari ve iktisadi bütünlük için belirlenen muhammen bedel 2 milyar 360 milyon TL olarak açıklandı. İhaleye katılabilmek için yatırılması gereken teminat tutarı ise 236 milyon TL. Teminat; nakit, teminat mektubu veya T.C. Devlet Tahvilleri, Hazine Bonoları ile Hazine kefaletini haiz tahviller şeklinde sunulabilecek.

Son teklif tarihi 31 Mart 2026

İhaleye ilişkin idari ve mali zarfların, en geç 31 Mart 2026 Salı günü saat 16.00’ya kadar Satış Komisyonu’na elden teslim edilmesi gerekiyor. Bu tarihten sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacak.

İhale, 1 Nisan 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de, TMSF’nin İstanbul Esentepe’deki genel merkezinde yapılacak. Kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

Şartname ve bilgi odası süreci

İhale şartnamesi, Satış Komisyonu’nun İstanbul’daki adresinde ücretsiz olarak görülebilecek veya 100 bin TL bedel karşılığında satın alınabilecek. Şartname satın almayanların ihale sürecine başvurusu kabul edilmeyecek.

Ayrıca, 16 Şubat – 30 Mart 2026 tarihleri arasında bilgi odasından yararlanmak mümkün olacak. Bilgi odasına erişim için de 100 bin TL bedel ödenmesi ve gizlilik taahhütnamesinin imzalanması şartı aranıyor. Bilgi odasından yararlanan katılımcılar, Satış Komisyonu koordinasyonunda tesis ziyaretinde de bulunabilecek.

Katılım şartları ve yasaklar

Mevzuat gereği ihaleye katılması yasaklanan kişiler, ihale sürecini hazırlayan ve yürütenler ile bunların yönetim veya denetiminde bulunan kişi ve şirketler ihaleye katılamayacak. Ayrıca, FETÖ/PDY kapsamında yer alan veya Milli Güvenlik Kurulu tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ya da gruplarla irtibatı bulunan gerçek ve tüzel kişilerin de ihaleye katılımına izin verilmeyecek.

Pazarlık ihtimali de var

Kapalı zarf ve açık artırma aşamalarında verilen tekliflerin muhammen bedelin altında kalması durumunda, TMSF Kurulu’nun kararıyla ihalenin pazarlık usulüyle devam ettirilmesi mümkün olacak. Pazarlık yapılmasına karar verilmesi halinde süreç, 3 Nisan 2026 saat 11.00’de gerçekleştirilecek.