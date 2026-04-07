ÖZEL AVANTAJLAR SUNULUYOR

Otomotiv sektöründe 20 yılı aşkın deneyime sahip Koçaslanlar Motorlu Araçlar, engelli bireylerin araç satın alma ve kullanım süreçlerinde karşılaştığı zorluklara çözüm sunmak amacıyla geliştirdiği “Engelsiz Showroom” projesini hayata geçirdi. Renault Dacia yetkili satıcı ve servisi olarak Bursa İnegöl ve Kestel’de faaliyet gösteren şirket, bu proje ile erişilebilir, bütüncül ve sürdürülebilir bir mobilite deneyimi sunmayı hedefliyor. Proje kapsamında engellilere özel dizayn edilen showroom ve sağlanan özel hizmetlerin yanında, müşterilere Medicana Bursa Hastanesi’nde özel indirimler sunuluyor.

YETKİLİ SERVİSTE YÜZDE 20 İNDİRİM

Koçaslanlar Motorlu Araçlar tarafından Bursa-Kestel’de açılan Renault Dacia Showroom’u, Engelsiz Showroom Projesi kapsamında ÖTV muaf müşterilere özel müşteri danışmanı, öncelikli servis randevusu alma imkanı, engelli dostu ulaşım desteği, vale ve araç teslim hizmeti sağlıyor. Ayrıca ücretsiz araç check-up hizmeti, servis ve işçilikte yüzde 20 indirim, yedek parçada özel fiyatlar, Koçaslanlar Sigorta Marka Kasko İndirimi, estetik ve oto kuaförde yüzde 15 indirim gibi pek çok avantaj sunuyor.

ARACINIZ KOÇASLANLAR’A SAĞLIĞINIZ MEDICANA’YA EMANET

Koçaslanlar Motorlu Araçlar , Engelsiz Showroom projesi kapsamında sağlık alanında da önemli bir iş birliğine imza attı. Özel Medicana Bursa Hastanesi ile hayata geçirilen anlaşma doğrultusunda, ÖTV muafiyetli müşterilere ve birinci derece yakınlarına çeşitli sağlık ayrıcalıkları sunulacak. Bu sayede, Koçaslanlar müşterilerinin sağlık hizmetlerine daha kolay ve avantajlı koşullarda erişmesi hedefleniyor.

“AYRICALIKLAR SUNUYORUZ”

ÖTV muafiyetiyle araç sahibi olmanın önemli bir devlet desteği olduğunu belirten Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, söz konusu araçların mevzuat gereği 10 yıl boyunca satılamadığını hatırlattı. Aras, araçların bu sürede değerini koruması ve sorunsuz şekilde kullanılabilmesi için yetkili servis desteğinin büyük önem taşıdığının altını çizerken, “Koçaslanlar Motorlu Araçlar olarak, Engelsiz Showroom mottosu ve hizmet anlayışıyla; satış ve satış sonrası süreçlerde ÖTV muafiyetinden yararlanan müşterilerimize önemli ayrıcalıklar sunuyoruz” ifadelerini kullandı.