Mahkeme, aracın yalnızca birinci derece yakınlarca kullanılabileceğine yönelik vergi dairesi uygulamasını hukuka aykırı bularak yapılan cezalı işlemleri iptal etti.

Olay, Rize’de yaşayan bir engelli vatandaşın, kendisine tahsis edilen ve ÖTV ile KDV istisnası kapsamında alınan aracının, torunu tarafından kullanılması sırasında polis ekiplerince durdurulmasıyla başladı. Yapılan kontrolün ardından düzenlenen tutanak vergi dairesine iletildi ve aracın taahhütnameye aykırı kullanıldığı gerekçesiyle engelli vatandaşa vergi borcu çıkarıldı.

Vergi idaresi, aracın yalnızca belirli yakın akrabalar tarafından kullanılabileceği yönündeki taahhüde dayanarak ÖTV ve KDV istisnasının geri alınması için işlem başlattı. Bunun üzerine vatandaş, karara karşı yargı yoluna başvurdu.

Dosyayı inceleyen Trabzon Vergi Mahkemesi ise, aracın engelli bireyin yararına kullanılmak şartıyla daha geniş aile çevresi tarafından da kullanılabileceğine hükmetti. Mahkeme, vergi dairesinin sınırlayıcı yorumunu hukuka uygun bulmayarak cezalı tarhiyatı kaldırdı.

Davayı yürüten avukat, kararın yalnızca müvekkili açısından değil, benzer durumda olan birçok engelli araç sahibi için de yol gösterici nitelikte olduğunu belirtti. Kararın, engelli bireylerin günlük ihtiyaçlarının karşılanmasında araç kullanımının daha esnek yorumlanması gerektiğine işaret ettiği ifade edildi.