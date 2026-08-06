36,5 milyon pay satışa sunulacak

SPK'nın 5 Ağustos 2026 tarihli haftalık bültenine göre Çitlekçi Mağazacılık Gıda'nın mevcut 150 milyon TL olan sermayesi, gerçekleştirilecek 30 milyon TL'lik bedelli sermaye artırımı ile 180 milyon TL'ye yükselecek.

Halka arz kapsamında ayrıca şirket ortaklarından Tunçlar Yatırım Holding A.Ş.'ye ait 6,5 milyon adet pay da satışa sunulacak. Böylece yatırımcılara toplam 36 milyon 500 bin adet pay, 73,70 TL sabit fiyatla arz edilecek.

Halka arz büyüklüğü 2,69 milyar TL

Belirlenen halka arz fiyatı üzerinden yapılan hesaplamaya göre halka arzın toplam büyüklüğü 2 milyar 690 milyon 50 bin TL seviyesine ulaşıyor.

Bu tutarın yaklaşık 2,21 milyar TL'si sermaye artırımı yoluyla şirkete kaynak olarak aktarılırken, 479 milyon TL'likkısmı ise ortak satışı niteliğinde olacak.

Halka açıklık oranı yüzde 20,28

SPK bültenindeki pay miktarı ve sermaye yapısı dikkate alındığında şirketin halka arz sonrasında halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 20,28 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Aracı kurum Tera Yatırım

Çitlekçi Mağazacılık Gıda'nın halka arzına Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderlik edecek.

Payların Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmesi planlanırken, yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanması öngörülüyor. Yüksek talep gelmesi halinde ise ilgili yatırımcı grubunda oransal dağıtım yapılabilecek.

Talep toplama tarihleri ve kesin tahsisat oranları ise onaylı izahnamenin yayımlanmasının ardından netleşecek.

Halka arz geliri yatırımlarda kullanılacak

Şirketin sermaye artırımıyla elde edeceği kaynağın;

İşletme sermayesinin güçlendirilmesi,

Yeni mağaza yatırımları,

Depo yatırımlarının artırılması,

Güneş Enerjisi Santrali (GES) projeleri

için kullanılması planlanıyor.

Taslak izahnameye göre şirket ve mevcut ortaklar için 1 yıl boyunca pay satmama taahhüdü bulunuyor.

1995 yılında kurulan ve Tunçlar Yatırım Holding bünyesinde faaliyet gösteren Çitlekçi Mağazacılık Gıda, Türkiye genelinde kuruyemiş perakendeciliği alanında hizmet veriyor. Kendi işlettiği mağaza modeliyle büyüyen şirket, çevrim içi satış kanalıyla da faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketin yıllık yaklaşık 32 milyon ziyaretçiye hizmet verdiği, 1.200'ün üzerinde çalışanı bulunduğu belirtiliyor.

Kırıkkale'de yer alan entegre üretim tesisinde ayçekirdeği işleme faaliyetlerini yürüten şirketin yıllık toplam işleme kapasitesi 45 bin 600 ton seviyesinde bulunuyor.