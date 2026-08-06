TürkTraktör, Tarla Günleri kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerindeki çiftçilerle bir araya geldi. Ürün uzmanlarının teknik anlatımlarıyla başlayan etkinliklerde katılımcılar, New Holland ve Case IH traktörlerini gerçek çalışma koşullarında test etme fırsatı buldu. Ziyaretçiler ayrıca, ekipman ve Hassas Tarım Sistemleri uygulamalarıyla teknolojinin tarımsal üretime sağladığı katkıları tarlada öğrenme fırsatı buldu.

TürkTraktör Ticari İş Lideri Ahmet Canbeyli, Tarla Günleri'nin çiftçilerle doğrudan iletişim kurmak açısından büyük önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

"Tarımı geleceğe hazırlama amacımız doğrultusunda çiftçilerimizin ihtiyaçlarını yakından dinlemeye ve geliştirdiğimiz çözümleri doğrudan sahada paylaşmaya büyük önem veriyoruz. Bu yıl New Holland markamızla 9, Case IH markamızla 3 farklı noktada düzenlediğimiz Tarla Günleri'nde 4 bine yakın çiftçimizle bir araya geldik. Çiftçilerimiz, traktörlerimizi ve tarım teknolojilerimizi kendi çalışma koşullarında deneyimlerken, biz de onların görüşlerini ve beklentilerini dinleme fırsatı bulduk. Sahadan aldığımız geri bildirimler, ürün ve hizmetlerimizi geliştirme çalışmalarımıza önemli katkı sağlıyor. Etkinliklerimize katılan tüm çiftçilerimize ve organizasyonlarda emeği geçen bayi teşkilatımıza teşekkür ediyorum."

11 ilde çiftçilerle buluştu

25 Haziran'da İzmir'de başlayan Tarla Günleri; İzmir, Antalya, Kilis, Adıyaman, Nevşehir, Sorgun, Kastamonu, Eskişehir, Tekirdağ ve Balıkesir'in ardından 23 Temmuz'da Hatay'da tamamlandı. Düzenlenen etkinliklerde farklı ürün grupları ve tarım teknolojileri çiftçilerin deneyimine sunuldu.

Tarla Günleri'ne katılan çiftçiler, New Holland ve Case IH markalarının farklı tarımsal ihtiyaçlara yönelik traktör ve ekipmanlarını inceleme fırsatı buldu. Etkinliklerde ayrıca Hassas Tarım Sistemleri, dijital tarım çözümleri ve satış sonrası hizmetler hakkında bilgi verildi. Test sürüşleri ve uygulamalı anlatımlar sayesinde ürünlerin performansı, kullanım özellikleri ve tarımsal faaliyetlere sağladığı katkılar doğrudan sahada deneyimlendi.

Bazı noktalarda akıllı sulama yönetim kiti Smartmole's, yalnızca ekim yapılacak şeritlerin işlenmesini esas alan Şeritsel Toprak İşleme uygulaması ve çiftçilere uydu görüntüleri, hava durumu, bitki sağlığı takibi gibi alanlarda dijital destek sunan Tarlam Cepte de tanıtıldı. Bu çözümlerin kaynakların verimli kullanımına ve çiftçilerin sahadaki karar süreçlerine sağladığı katkılar uygulamalı olarak aktarıldı.

TürkTraktör, geleneksel hale gelen Tarla Günleri kapsamında son 5 yılda gerçekleşen etkinliklerde 15 bine yakın çiftçiyle bir araya geldi.