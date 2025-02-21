Bakan, "Hedefimiz, kış boyunca hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam yapmadan bu süreci geçirmek. Nisan’a kadar herhangi bir artış öngörmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Elektrik Sübvansiyonunda Yeni Düzenleme: 5 Bin Kilovatsaat Üstü Tüketicilere Etki Edecek

Bakan Bayraktar, ayrıca yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaati aşan abonelerin sübvansiyonlardan yararlanamayacaklarına yönelik düzenlemeyi de açıkladı. Bayraktar, muhalefetin eleştirilerine yanıt vererek, yalnızca 1,2 milyon abonenin etkileneceğini, geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin ise herhangi bir değişiklik yaşamayacağını belirtti.