Kredi kartları, bankalar tarafından bireylere sunulan ve belirli limitlere sahip olan ödeme araçlarından biridir. Bu ödeme araçları sayesinde pek çok birey, günlük ihtiyaçlarını karşılarken büyük kolaylık elde eder. Taksit fırsatları da sunan kredi kartları, yüklü miktarlı alışverişlerin ay bazında ödenmesine yardımcı olur. Ancak onlarca bankanın çeşitli kredi kartları bulunmaktadır. Dolayısıyla bireyler bütçe ve harcama alışkanlıklarına göre kendileri için en iyi kredi kartının hangisi olduğuna karar vermekte zorluk yaşayabilir.

Bu yazımızda en iyi kredi kartı sunan bankalara ve bu ödeme aracının nasıl seçileceğine dair merak edilen sorulara yanıt vereceğiz. Aynı zamanda en iyi aidatsız ve öğrenci kredi kartlarını, en çok taksit yapan kredi kartlarını ele alacak; en yüksek kredi kartı limiti hakkında kapsamlı bilgiler sunacağız.

En İyi Kredi Kartı Nasıl Seçilir?

En iyi kredi kartı seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli faktörler arasında bu araçları sunan bankaların politikaları gelir.

En iyi kredi kartı seçiminde dikkat edilmesi gereken faktörleri aşağıda yer alan unsurları inceleyerek öğrenebilirsiniz:

● Harcama Alışkanlıklarının Tespit Edilmesi: Harcama alışkanlıkları, bireylerin günlük hayatta en sık ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri belirler. Bu durumda bireylerin kredi kartı seçerken istek ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurması önem arz eder.

● Düşük Faiz Oranları: Faiz oranları, aylık ödenecek tutar üzerinde etkili olduğundan bireylerin en düşük faiz oranı sunan kredi kartlarını seçmesi önemlidir.

● Aidatların Göz Önünde Bulundurulması: Bankalar, kredi kartı kullanan bireylerden yıllık aidat ödemesi talep eder. Bu durumda bireylerin öncelikle düşük aidat miktarı talep eden bankaları incelemesi ve kendisine en uygun olan alternatifi seçmesi gerekir.

● Limitin Belirlenmesi: Kredi kartı limiti, bireylerin gelirine göre belirlenmelidir. Aylık geliri aşan kredi kartlarına başvuru yapılması halinde harcamaların kontrol altında tutulması zor bir hal alabilir. Dolayısıyla kredi kartı başvurusu sırasında aylık gelirin çok üstünde ya da çok altında limitler sunan kredi kartlarından uzak durmak gerekir.

● Kart Ayrıcalıklarının İncelenmesi: Bankalar, bireylerin harcama alışkanlıklarına göre sunduğu kredi kartı türlerini farklı şekillerde kategorize eder. Dolayısıyla her kartın özellikleri ve sunduğu kampanyalar değişiklik gösterir. Dolayısıyla bireyler, bonus ve ödül programlarını incelemelidir.

En İyi Kredi Kartı Sunan Bankalar Hangileri?

En iyi kredi kartı sunan bankalar arasında Akbank, Denizbank, Enpara, Garanti BBVA ve QNB Finansbank yer alır. Bu bankalar, sunduğu faiz oranları, kazandırdığı puanlar, taksit fırsatları ve çeşitli kampanyalar ile rakiplerinden ayrılır.

Aşağıda yer alan tabloda en iyi kredi kartı sunan bankaların yıllık ücretlerine ve avantajlarına dair bilgiler bulabilirsiniz:

Banka ve Kredi Kartı Adı Yıllık Ücret Avantajlar Akbank Axess Kart 630 TL İlk kez Akbank kredi kartına başvuran bireylere faizsiz nakit avans fırsatı ve kampanyalar dahilinde chip-para fırsatı. Garanti BBVA Bonus Kart 583 TL İlk kez Bonuslu olan bireylere faizsiz ve masrafsız taksitli nakit avans fırsatı ve kampanyalar dahilinde her ay bonus kazanma şansı. CEPTETEB Dijital Kredi Kartı 420 TL Dijital platforma üyelik, harcamalarına %50 bonus, veteriner ve pet shop harcamalarına %10 ve sinema ve tiyatro bileti harcamalarına %50 indirim fırsatı. Enpara.com Kredi Kartı 0 Her ay kahve harcamalarında %20, Youtube ve Spotify üyelik harcamalarında ise 100 TL iade. Yapı Kredi World Platinum 752 TL AVIS rezervasyonu ve araç kiralama hizmetlerinde %35, seçkin otel ve restoranlarda %10 indirim fırsatı. Yapı Kredi World 587 TL Farklı mağazalarda peşin fiyatına 6 aya varan taksit ve AVIS’te %40’a varan taksit fırsatı. DenizBank Gold 419 TL Yıl boyu kampanyalara katılarak ve koşulları yerine getirerek yılda 30.000 TL’ye varan bonus kazanma fırsatı. İş Bankası Maximum Kart 590 TL Kampanyalara katılarak ayda 20.000 TL üzeri ve e-ticaret alışverişlerinde 2.000 TL’ye varan puan kazanma fırsatı. QNB GO Kredi Kartı 649 TL (İlk kez QNB kredi kartı alanlara yıllık aidat ücreti yok) İlk alışverişe özel 500 TL parapuan ve eğitim, sağlık, kamu, sigorta sektöründe yapılan tek çekim harcamalarında faizsiz 6 aya varan sonradan taksitlendirme fırsatı.

En İyi Aidatsız Kredi Kartı Hangisi?

En iyi aidatsız kredi kartları arasında Enpara Kredi Kartı, ömür boyu aidatsız kullanım, 12 aya kadar taksitli nakit avans ve eğitim, sağlık, vergi ödemelerinde faizsiz taksit imkânı sunar. Garanti BBVA Bonus Flexi, 1.500 TL altı temassız ödemeler, trafik cezası ve emlak vergisi kolaylıkları ile kampanyalardan 15.000 TL’ye kadar bonus kazanma fırsatı tanır. İş Bankası Maximum Aidatsız Kart ise MaxiPuan, taksit avantajları, eğitim ve kamu ödemelerinde kolaylık sağlar ve nakit ihtiyaçlarda 3 aya kadar vade sunar.

En İyi Öğrenci Kredi Kartı Hangisi?

En iyi öğrenci kredi kartları arasında İş Bankası Maximum Genç Kart, aidatsız kullanımı, müşteri limitinin %25’ine kadar taksitli nakit avans imkânı, MaxiPuan kazandırması ve alışverişlerde taksitlendirme avantajlarıyla öne çıkar. Garanti BBVA Bonus Genç Kart, aidatsız olup 1.500 TL altı temassız ödemeler, ekstra bonus kazandırma ve harcamalarda bonuslarla alışveriş avantajı sunar. CEPTETEB ÜniversiTeb Kart, aidatsız kullanımın yanı sıra mobil uygulama kampanyalarıyla yıllık 4.500 TL’ye varan bonus ve online hizmetlerde %50 ekstra puan kazandırır.

En Yüksek Kredi Kartı Limiti Ne Kadar?

En yüksek kredi kartı limiti, ilk kez kredi kartı alan bireyler için aylık net gelirin 2 katı ile sınırlıdır. Ancak 1 yıllık kullanımı aştıktan sonra kredi kartı limiti, aylık gelirin 4 katı kadar artırılabilir. Dolayısıyla en yüksek kredi kartı limiti, bireyin aylık gelirine göre değişiklik gösterir.

Bankalar, kredi kartı limit artırım işlemi sırasında bireylerin gelirine, kredi notuna ve ödeme alışkanlıklarına göre belirli analizler yapar. Bu analizler sonucunda kredi kartı notu yüksek olan, aylık ödemelerini düzenli bir şekilde yapan ve gelir durumu iyi olan bireylerin kredi kartı limitinde artış yapılabilir.

Limitsiz Kredi Kartı Kimlere Verilir?

Limitsiz kredi kartı, yüksek gelire sahip olan ve ilgili bankada nakit yatırımı olan bireylere verilir. Ayrıca banka hesapları arasında sıkça para transferi gerçekleştiren, kredi notu yüksek olan ve ilgili bankanın güvenilir müşterileri limitsiz kredi kartı kullanma imkanı yakalar.

En Çok Taksit Yapan Kredi Kartı Hangisi?

En çok taksit yapan kredi kartları arasında Yapı Kredi Worldcard yer alır. Bu kart, fiziki mağaza ve online alışverişlerde 12 aya varan vade seçenekleri ve düşük faiz oranları ile öne çıkar. Ayrıca yapılan harcamalarda kazanılan puanlar, bir sonraki alışverişlerde kullanılabilir. İş Bankası Maximum Kart, belirli kampanyalarla taksit sayısını artırabilmektedir. Garanti BBVA Bonus Kart ise üye iş yerlerinde ek taksit ve indirim fırsatları sağlamaktadır. Ancak, taksit sayıları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenen yasal sınırlamalara tabidir ve sektörlere göre farklılık gösterebilir.