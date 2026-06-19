Bolat, Almanya'nın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarında son dönemde iyileşme yaşandığını belirterek, ret oranlarının yüzde 25 seviyelerinden yüzde 14'e gerilediğini açıkladı.

Ankara'da gerçekleştirilen toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche eş başkanlık etti. Görüşmelerde ticaret, yatırımlar, enerji, yeşil dönüşüm, ulaştırma, turizm ve Avrupa Birliği ile ekonomik entegrasyon başlıkları masaya yatırıldı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Bolat, geçen yıl temmuz ayında devreye alınan kademeli vize sistemi sayesinde başvuru süreçlerinde belirgin bir rahatlama yaşandığını ifade etti. Almanya tarafının özellikle iş insanları, öğrenciler, sanatçılar, sivil toplum temsilcileri ve nakliyecilere yönelik vize işlemlerini hızlandıracak yeni adımlar üzerinde çalıştığını aktaran Bolat, Türkiye'nin vizesiz seyahat beklentisini de muhataplarına ilettiklerini söyledi.

Görüşmelerde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusu da ele alındı. Bakan Bolat, Alman tarafının güncelleme sürecine destek verdiğini belirterek, Avrupa'da artan korumacılık eğilimlerine rağmen Türkiye ile ekonomik ilişkilerin zarar görmemesi yönünde ortak irade ortaya konulduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki ekonomik ortaklığın her geçen yıl güçlendiğine dikkat çeken Bolat, Almanya'nın Türkiye'nin en büyük ticaret ortaklarından biri olmayı sürdürdüğünü söyledi. Türk müteahhitlerinin Almanya'da bugüne kadar toplam değeri 2,8 milyar doları aşan 397 projeyi başarıyla tamamladığını kaydeden Bolat, Türk uygulama tecrübesi ile Alman mühendislik ve finansman gücünün birleşmesinin yeni iş birliği fırsatları yaratacağını ifade etti.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche de Türkiye'nin Almanya açısından güvenilir ve stratejik bir ortak olduğunu belirterek, Alman şirketlerinin Türkiye'ye yönelik yatırımlarını sürdürdüğünü ve yeni yatırım planlarının devam ettiğini söyledi.

Toplantı sonunda imzalanan JETCO Protokolü ile iki ülke arasında ticaret, yatırım ve sanayi alanlarındaki iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da geliştirilmesi hedefleniyor.