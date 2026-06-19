Verilere göre kurulan şirketlerde en yüksek payı Suriyeli yatırımcılar aldı. Mayıs ayında kurulan yabancı ortaklı şirketlerin 425'inde Suriye ortaklığı bulunurken, 100 şirket Türkiye ortaklı, 52 şirket ise İran ortaklı olarak kayıtlara geçti.

Şirket türlerine bakıldığında, yabancı ortak sermayeli girişimlerin büyük bölümünü limited şirketler oluşturdu. Kurulan 840 şirketin 792'si limited, 48'i ise anonim şirket statüsünde faaliyet göstermeye başladı.

Yabancı yatırımcıların en fazla tercih ettiği faaliyet alanları arasında ticaret ve inşaat sektörleri öne çıktı. 2026 yılı genelinde kurulan yabancı ortaklı şirketlerin 825'i uzmanlaşmamış toptan ticaret, 399'u ikamet amaçlı olan ve olmayan bina inşaatı, 210'u ise uzmanlaşmamış perakende ticaret için aracılık hizmetleri alanında faaliyet göstermek üzere kuruldu.

TOBB verilerine göre, Mayıs ayında kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerde yabancı sermayenin toplam sermaye içindeki payı yüzde 85,3 olarak gerçekleşti. Bu oran, yabancı yatırımcıların Türkiye'deki yeni şirket kuruluşlarında güçlü bir sermaye ağırlığına sahip olduğunu ortaya koydu.