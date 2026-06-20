Hafta sonunun ilk gününde özellikle gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Güncel verilere göre gram altın 6 bin liranın üzerinde işlem görürken, çeyrek altın da 10 bin lira seviyesini aştı.

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20 Haziran 2026 güncel altın satış fiyatları şöyle:

  • Gram altın: 6.205,18 TL
  • Çeyrek altın: 10.369,00 TL
  • Yarım altın: 20.706,00 TL
  • Tam altın: 40.990,61 TL
  • Cumhuriyet altını: 41.317,00 TL
  • Gremse altın: 102.790,86 TL
  • Ons altın: 4.155,83 dolar

Altın fiyatları; küresel piyasalardaki gelişmeler, merkez bankalarının politikaları ve döviz kurundaki hareketlilik doğrultusunda gün içinde değişiklik gösterebiliyor. Uzmanlar, yatırım kararlarında anlık fiyat değişimlerinin yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.