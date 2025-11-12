Kullanıcı dostu deneyim, düşük maliyet, güvenlik, hızlı işlem, canlı veri ve güçlü analiz araçları gibi kriterlerde öne çıkan uygulamalar yatırımcının seçimini belirliyor.

Bu rehberde Türkiye’de kullanılabilen öne çıkan aracı kurumları listeledik. Listemizin ilk sırasında ise, sade arayüzü, güçlü özellikleri ve uygun maliyet yapısıyla öne çıkan Midas yer alıyor.

1. Midas

En iyi borsa uygulaması arayışında olan birçok kullanıcı için Midas, sunduğu kapsamlı deneyimle listenin başında yer alıyor.

Midas, hem Borsa İstanbul’da hem de ABD borsalarında işlem yapma imkanı sunan, sade ve güçlü bir aracı kurum uygulaması. Kullanıcılar ister Türk hisselerine ister ABD borsalarına yatırım yapmak istesin, Midas tek uygulamada kusursuz bir deneyim sunuyor.

Öne Çıkan Avantajları:

● Komisyonsuz BIST işlemleri

● ABD borsalarına düşük komisyonla yatırım

● Anında nakit ile beklemeden işlem

● Ücretsiz canlı veri

● Gelişmiş analizler

● Basit, modern, kullanıcı dostu arayüz

● Güvenli ve SPK lisanslı aracı kurum altyapısı

● Hızlı hesap açılışı

Midas, güvenilir altyapısı ve erişilebilir ücretlendirmesiyle hem yeni başlayanlar hem de deneyimli yatırımcılar için öne çıkan bir seçenek. Bu nedenle, en güvenilir borsa uygulaması ve en iyi aracı kurum dendiğinde birçok yatırımcının ilk tercihi konumunda.

2. İş Yatırım / Trade Master

Türkiye’nin köklü kurumlarından biri olan İş Yatırım, geniş kapsamlı hizmetlerini mobil uygulamasına taşıyor. Platform; hisse senedi, VIOP, yatırım fonu ve eurobond gibi ürünlere erişim sunuyor.

Öne Çıkanlar

● Geniş ürün yelpazesi

● Araştırma & analiz raporları

● Güvenilir altyapı

Arayüzü nispeten daha geleneksel olsa da, uzun yıllardır piyasada yer alan kurumlarla çalışmak isteyenler için uygun bir alternatif.

3. Ziraat Yatırım / ZBorsa

Ziraat Yatırım’ın mobil uygulaması ZBorsa, özellikle Ziraat müşterileri için kolay entegrasyon sağlıyor.

Öne Çıkanlar

● Kolay hesap bağlantısı

● Temel işlem özellikleri

● Kurumsal güven

Daha çok geleneksel yatırımcı kitlesine hitap ediyor.

4. Garanti BBVA Yatırım - eTrader

Garanti BBVA’nın yatırım tarafındaki mobil uygulaması, hisse ve VIOP işlemlerine hızlı erişim sunuyor.

Öne Çıkanlar

● Çeşitli yatırım ürünleri

● Banka entegrasyonu

● Araştırma raporları

Kullanıcı deneyimi basit olsa da maliyetler ve hız anlamında bazı kullanıcılar için sınırlı olabilir.

5. İşCep - İş Bankası

Doğrudan banka müşterileri için kolay kullanım sağlayan bir mobil borsa deneyimi sunuyor.

Öne Çıkanlar

● Banka entegrasyonu

● Temel hisse işlemleri

Gelişmiş analiz ve canlı veri odağında daha sınırlı.

6. Ak Yatırım - TradeAll

Hem yurt içi hem de yurt dışı işlemlere erişim sağlayan TradeAll, geniş kapsamlı ürün seçenekleri sunuyor.

Öne Çıkanlar

● Çoklu piyasa erişimi

● Geniş ürün yelpazesi

Arayüz ve işlem ücretleri deneyimi etkileyebilir.

En İyi Borsa Uygulaması Hangisi?

Her yatırımcının önceliği farklıdır. Bazıları düşük komisyonu, bazıları güvenliği, bazıları ise uygulama kolaylığını ön plana alır.

Ancak genel değerlendirmede:

● Uygun ücret

● Ücretsiz canlı veri

● Gelişmiş analiz

● Hem Borsa İstanbul hem ABD borsası erişimi

● Hızlı & kolay deneyim

gibi özellikleri bir araya getiren platformlar öne çıkar.

Bu noktada Midas, sunduğu geniş özellik seti ile hem yeni başlayan hem de profesyonel yatırımcılar için eksiksiz bir çözümdür. Dolayısıyla, pek çok kullanıcı için en iyi borsa alım satım uygulaması olarak tercih edilmektedir.