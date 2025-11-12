Dünyanın önde gelen yeni enerji araç üreticisi BYD, Türkiye’deki ürün gamını genişlettiği yeni elektrikli D-SUV modeli BYD SEALION 7 ile önemli bir kilometre taşına imza attı. Modelin ilk teslimatı, BYD Başkan Yardımcısı Stella Li ve BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun’un katılımıyla düzenlenen özel bir törenle gerçekleştirildi.

5 Kasım’da Türkiye’de lansmanı yapılan BYD SEALION 7, kısa sürede büyük ilgi görürken, ilk araç Atlantis Gri renginde, 160 kW gücündeki arkadan itişli “Design” versiyonu olarak sahibine teslim edildi. Törene ayrıca BYD Avrupa Türkiye Ülke Müdürü Murphy Ruan da katıldı.

Stella Li: “Türk tüketicisinin ilgisinden büyük memnuniyet duyuyoruz”

Teslimat töreninde konuşan BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Türk pazarına verdikleri önemi vurguladı:

“Türk tüketicisinin markamıza gösterdiği yoğun ilgiden büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu güçlü talebe yanıt olarak Türkiye pazarına özel ürün geliştirmeleri yapıyoruz. SEALION 7’nin Türkiye’ye özel olarak hazırlanan 160 kW’lık versiyonunun lansmanını gerçekleştirdik. Bugün burada, Türkiye’deki ilk teslimatı yapmak benim için gurur verici. Türkiye, BYD için stratejik öneme sahip bir pazar olmaya devam edecek.”

İsmail Ergun: “BYD’nin Türkiye’ye verdiği önem bir kez daha gösterildi”

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun ise markanın Türkiye’ye bakışını şöyle değerlendirdi: