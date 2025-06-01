"En düşük emekli ücreti 17 bin 73 lira olacak"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Buna göre Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran 2025 Salı günü saat 10.00'da belli olacak.

Öte yandan, TÜİK'in açıkladığı emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan enflasyon rakamlarına bakıldığında ise Ocak ayında yüzde 5,03, Şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, Nisan ayında 3,00, 4 aylık toplam enflasyon ise yüzde 13,36 olarak hesaplandı. Böylece 4 aylık emekli ve memur zam oranı da netleşmiş oldu.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı ve Türkiye Gazetesi Yazarı İsa Karakaş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirerek SSK, Bağ-Kur, memur emeklileri ve memurların alacağı zamlar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Merkez Bankası beklenti anketlerine göre Mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,36 oranında tahmin ediliyor"

Karakaş, 4 aylık enflasyon oranlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13,37 zammı garantilediğinin altını çizerek, "Memur ve memur emeklerinin durumu ise farklı çünkü toplu sözleşme faktörü var. Memur ve memur emeklisi Mart ayı zam oranları 3 aylık yüzde 9,02 iken bu oran yüzde 12,29'a yükseldi. Şimdi burada baktığımız zaman özellikle Merkez Bankası beklenti anketlerine bakıldığında Mayıs ayı enflasyonu yüzde 2,36 oranında tahmin ediliyor. Dolayısıyla Mayıs ayı tüm emeklerin ve memurların zamlarının şekillenmesinde çok önemli bir rol oynayacaktır" diye konuştu.

"SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 yılık zam oranları en az yüzde 17 ile 18 arasında olması bekleniyor"

Karakaş, beklenilen 6 aylık enflasyon oranlarına ilişkin ise, "Bütün bu verileri göz önünde bulundurduğumuz zaman SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı itibariyle hükümet refah payı vermese, seyyanen zam vermese bile en az yüzde 17 ile 18 arasında bir güncelleme olacağını söyleyebiliriz. Memur ve memur emeklisi ise yine enflasyonun altında kalacak ve dolayısıyla Temmuz ayında refah payı olmazsa seyyanen zam olmasa en düşük yüzde 16 en yüksek yüzde 17 oranda bir güncelleme bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

"En düşük emekli ücreti 17 bin 73 lira olacak"

6 aylık enflasyon beklenti oranlarını ele alarak en düşük emekli maaşlarına ilişkin de konuşan Karakaş, şu ifadelere yer verdi:

"En düşük emekli maaşına baktığımız zaman 14 bin 469 lira. Şimdi bütün emeklilerde bir endişe başladı. Önceki dönemlerde hükümet kök maaşa göre zam yaptığı için taban maaş sabit kalmıştı. Temmuz ayında hükümet kök maaşa göre mi yapacak? Veya mevcut tabana göre mi zam yapacak? Buna göre şekillenecek. Eğer ki ocaktaki gibi 14 bin 469 liralık tabana enflasyon oranında güncelleme yapılırsa 17 bin lirayı aşacağını söyleyebiliriz. Benim hesaplamama göre 17 bin 73 lira. Yok eğer kök maaşa göre hükümetin zam yapması halinde ise kök maaşı 12 bin 500 lira ve altında olanların sıfır zamla karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz" Demek ki SGK'nın yatırmış olduğu emekli maaşına baktığımız zaman gerçek kök maaşımız yani hazine yardımı olmadan SGK'nın bağladığı maaş 12 bin 500 lira ve altındaysa sıfır zamla karşı karşıya kalma söz konusu olabilir. En düşük memur emeklisinin maaşı ise bugün itibariyle 19 bin 616 lira. Dolayısıyla TÜİK'in enflasyonu düşük gelmediği takdirde en iyi ihtimalle yüzde 17'lik bir zam olduğu takdirde memur emeklisinin en az 22 bin bin 950 liraya yükseleceğini söyleyebiliriz."