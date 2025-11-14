Açıklanan ilk dört aylık enflasyon verileri ışığında, emeklilerin Ocak ayında alacağı en düşük artış %10,25 olarak kesinleşmiş durumda.

Ancak emeklilerin en çok sorduğu soru:

Seyyanen zam yapılacak mı? Refah payı eklenecek mi?

Seyyanen Zam Çıkacak mı? Kulislerde Son Durum

Merkez Bankası’nın yükselttiği yıl sonu enflasyon tahmini, artış oranlarını zaten çift haneli seviyelere taşımış durumda. Buna karşın kulislerde konuşulan bilgilere göre:

Seyyanen zam için herhangi bir resmi çalışma bulunmuyor.

Refah payı konusunda da henüz olumlu bir hazırlık yok.

Bu durum, özellikle düşük maaşlı emeklilerin beklentilerinin karşılanıp karşılanmayacağı konusunda soru işaretlerini artırıyor.

2026 Ocak Zam Oranı Nasıl Belirlenecek?

Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 2026 Ocak zammı tamamen netleşmiş olacak. Ekonomistler, son iki ayda beklenen yüksek enflasyon nedeniyle zam oranının mevcut %10,25 seviyesinin üzerine çıkmasını öngörüyor.

Yılın ilk çeyreğinde hükümetin düşük maaşlı emekliler için ek bir iyileştirme yapabileceğine dair ihtimal ise gündemdeki yerini koruyor.

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak?

2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret, Aralık ayı sonunda yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarıyla belirlenecek. Kasım ve Aralık enflasyon verilerinin ardından hem asgari ücret hem de emekli zammı konusunda tablo şekillenecek.