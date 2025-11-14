Victor Osimhen ve Wilfred Ndidi’nin de aralarında bulunduğu oyuncular, iki yıldır ödenmeyen primler nedeniyle antrenmana çıkmadı. Bakanlığın devreye girmesiyle kriz aşılırken, gözler Gabon maçı öncesindeki son toplantıya çevrildi.

Nijerya Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri Play-Off Yarı Final maçında Gabon ile Fas’ta karşı karşıya gelmeye hazırlanırken kamp bir anda karıştı. Yeşil-beyazlı ekipte Victor Osimhen, Wilfred Ndidi ve diğer oyuncular, uzun süredir alamadıkları prim ödemeleri nedeniyle planlanan antrenmana çıkmama kararı aldı.

İki Yıldır Prim Ödenmedi İddiası

Fas’a geçerek hazırlıklarına başlayacak olan Nijerya kafilesi, akşam antrenmanı öncesinde teknik heyeti ve federasyon yetkililerini şoke eden bir karar aldı. Oyuncular, federasyonun iki yıldır primlerini yatırmadığını belirterek antrenmanı boykot etti.

Federasyon İkna Edemedi

Krizin ardından Nijerya Futbol Federasyonu oyuncularla acil bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak görüşmeden sonuç çıkmadı ve futbolcular geri adım atmadı.

Bakanlık Devreye Girdi

Krizin büyümesi üzerine bu kez Spor Bakanlığı’na bağlı Ulusal Spor Komisyonu devreye girdi. Komisyon yetkilileri, oyuncularla görüşerek antrenmana çıkmaları yönünde talepte bulundu. Oyuncular, taleplerinin değerlendirilmesini isterken taraflar arasında anlaşmanın hâlâ tam olarak sağlanamadığı öğrenildi.

Bugün Yeni Görüşme Yapılacak

Nijerya Milli Takımı oyuncularının, gün içinde Ulusal Spor Komisyonu ile yeni bir toplantı yapacağı belirtildi. Bu toplantının ardından ekibin hazırlıklarına kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Kötü Kamp Oteli de Kriz Yaratmıştı

Nijerya’da son dönemde sık sık krizlerin yaşandığı bilinirken, oyuncuların daha önce kamp için seçilen otelin şartlarının çok kötü olduğunu belirterek federasyonla sorun yaşadığı da hatırlatıldı.

Gabon maçı öncesi tüm gözler yapılacak toplantıdan çıkacak karara çevrilmiş durumda. Nijerya’nın yıldız isimleriyle yaşadığı bu kriz, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.