Tesla Model Y, sadece 30 günde 7 bin 235 adetlik satış rakamına ulaşarak, elektrikli otomobil pazarında yüzde 27’lik payla açık ara liderliğe oturdu.

Tesla’nın bu başarısının arkasında ise, Türkiye’de uygulamaya alınan yüzde 10’luk ÖTV düzenlemesi yer alıyor. Motor gücü 160 kW’ı geçmeyen ve vergisiz fiyatı 1 milyon 450 bin TL’yi aşmayan elektrikli araçlara getirilen düşük vergi teşviki sonrası Tesla, Model Y’nin fiyatını Avrupa’daki liste fiyatına göre yaklaşık 4 bin 500 euro düşürdü. Türkiye’de 1 milyon 918 bin TL’lik fiyat etiketiyle satışa sunulan Model Y, yerli üretim TOGG T10X’i ciddi şekilde geride bıraktı.

Yerli otomobil TOGG, aynı dönemde 3 bin 98 adetlik satışla ikinci sırada yer alırken, Citroën C3 ise 936 adetle üçüncülüğü aldı. Onları sırasıyla;

BYD SEAL – 897 adet

BYD SEAL U – 886 adet

BYD ATTO 3 – 875 adet

KIA EV3 – 771 adet

MINI Countryman – 740 adet Taşıt Tanıma Birimi montaj işlemleri için son tarih 30 Haziran İçeriği Görüntüle

KG Mobility Torres – 730 adet

Opel Frontera – 700 adet satışla takip etti.

Elektrikli Otomobil Satışlarında Rekor Artış

Ocak-Haziran döneminde Türkiye'de toplam 85 bin 894 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı yüzde 17,6’ya ulaştı. 160 kW altındaki modellerin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 104,3 artarken, bu segment pazarın yüzde 13,9’unu oluşturdu. 160 kW üzerindeki araçlardaki artış ise yüzde 191,3 ile dikkat çekti ve pazarın yüzde 3,7’sine sahip oldu.

Yeni ÖTV Sınırı Gündemde

Hem tüketiciler hem de otomobil satıcıları, yüzde 10’luk ÖTV diliminin uygulandığı 1 milyon 450 bin TL sınırının güncellenmesini talep ediyor. Önerilen yeni seviye, yüzde 20’lik artışla 1 milyon 700 bin TL olarak ifade ediliyor. Bu sayede daha fazla elektrikli aracın düşük vergi dilimine girmesi bekleniyor.

Tesla'nın Satış Modeli ve Servis Soru İşaretleri

Tesla, Türkiye’de geleneksel bayilik sistemi yerine doğrudan dijital satış modelini benimsiyor. Sadece Tuzla’daki teslimat merkezi üzerinden teslimat yapan marka, araçlarını uygulama üzerinden satışa sunuyor. Bayilik ve distribütörlük masraflarını ortadan kaldıran bu sistem sayesinde rekabetçi fiyat sunulsa da servis ve bakım hizmetleri konusunda bazı tüketicilerin aklında soru işaretleri oluşmuş durumda. Ayrıca Tesla’nın Avrupa’da opsiyonel olarak sunduğu yaklaşık 2 bin 300 euro değerindeki ileri otonom sürüş sisteminin, Türkiye’de satılan araçlarda yer almaması da dikkat çekiyor.