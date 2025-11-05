“Hırvatistan’da faaliyet gösteren bir firmam var”

Selim İmamoğlu, emniyette verdiği ifadede, hem Türkiye’de hem de yurt dışında şirketleri bulunduğunu belirterek, “Şu anda Hırvatistan’da faal olan bir firmam vardır. Aynı zamanda aile şirketimiz olan İmamoğlu İnşaat’ta mühendis olarak çalışmaktayım. Üzerime kayıtlı 6.5 metrelik bir teknem dışında başka bir mal varlığım yoktur. Ayrıca İmamoğlu İnşaat adına kayıtlı olup benim kullandığım bir araç bulunmaktadır” dedi.

İmamoğlu, yurt dışındaki şirketine ilişkin de, “Hırvatistan’daki firmamın adı Tectum Investment D.O.O’dur. İnşaat sektöründe faaliyet göstermektedir. Türkiye’de ise Seku Yatçılık adlı bir firmam vardır ancak henüz faaliyete başlamamıştır” ifadelerini kullandı.

637 bin Euro’luk para transferine ilişkin açıklama

Emniyet birimleri, İmamoğlu’na Hırvatistan’daki şirket hesabına 2023–2024 yıllarında yapılan 637 bin 106 Euro tutarındaki para transferleri hakkında da sorular yöneltti. İmamoğlu, bu miktarın gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Benim gönderdiğim miktar 388 bin 303 Euro’dur. Dekont ve hesap hareketlerini sunabiliriz. Üniversiteden mezun olduktan sonra ailemizin 40 yıllık inşaat geleneğini uluslararası alana taşımak amacıyla Hırvatistan’da bir yatırım yapmaya karar verdim. Gerekli sermayeyi annem ve dedem sağladı” şeklinde yanıt verdi.

Emniyet tutanağında, Hırvatistan’daki Tectum Investment D.O.O şirketinin Mehmet Selim İmamoğlu’na ait olduğu ve yapılan para transferlerinin kaynaklarının annesi Dilek Kaya İmamoğlu ile dedesi Hasan İmamoğlu’ndan gelen tutarlarla örtüştüğü bilgisine yer verildi.

MASAK raporu: “637 bin Euro aklama şüphesi”

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, söz konusu para transferlerinin “aklama suçu” kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, 637 bin 106 Euro’nun şüpheli işlem olarak tespit edildiği ifade edildi.

İmamoğlu, bu iddialara karşılık, “Ailem yıllardır ticaretle uğraşmaktadır. Dedem Hasan İmamoğlu’nun 40 yılı aşkın ticaret geçmişi vardır. Annem de yıllarca ailemizi güvence altına almak için birikim yapmıştır. Bu nedenle gönderilen paraların kaynağı tamamen aile birikimidir. Herhangi bir suç unsuru yoktur” açıklamasını yaptı.

“Kendini bilime adamış bir Türk genciyim”

İfadesine kişisel bir not da ekleyen Selim İmamoğlu, “İstanbul Teknik Üniversitesi’nde fizik mühendisliği alanında, kuantum teknolojileri üzerine yüksek lisans yapıyorum. Kendini bilime adamış bir Türk genciyim. Ailemden gelen birikimi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bana sunduğu eğitimle uluslararası alanda değerlendirmek hakkımdır. Bana yöneltilen suçlamaları kabul etmiyorum” sözleriyle ifadelerini tamamladı.