Dünyanın önde gelen ticari araç üreticilerinden IVECO, Türkiye pazarındaki etkili büyümesini ve hizmet ağını genişletme hedeflerini, sektörün deneyimli lojistik firmalarından HASER MOTORLU TAŞITLAR ile gerçekleştirdiği stratejik iş birliğiyle daha da sağlamlaştırıyor. Bu önemli iş birliğinin başlangıç adımı olarak, İstanbul Anadolu Yakası’nda, taşımacılığın ve lojistik firmalarının merkezi olarak görülen bir bölgede modern IVECO Satış ve Servis noktası düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine IVECO Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda Bölge Başkanı Michael May ve HASER MOTORLU TAŞITLAR Yetkili Satıcı Sahibi İsmail Ercan törende açılış konuşmaları yaptı. Törende ayrıca IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak ve açılışa katılan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş da bir konuşma gerçekleştirdi.

LOJİSTİĞİN MERKEZİNDE ÖNE ÇIKACAK

IVECO’nun yeni hizmet noktası, konumuyla İstanbul’un ve Türkiye’nin lojistik süreçlerinin merkezinde yer alıyor. Müşterilere her ihtiyacı tek bir çatı altında karşılayacak şekilde tasarlanan bu modern tesis, 2.000 m² kapalı ve 2.400 m² açık alana sahip. Günlük olarak 30 araca aynı anda hizmet sunabilecek kapasitedeki bu kapsamlı yapı, IVECO’nun tüm ürün yelpazesi için satış ve satış sonrası hizmetleri en üst düzey standartlarla sağlamayı amaçlıyor.

Törende bir konuşma gerçekleştiren IVECO Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda Bölge Başkanı Michael May, Türkiye’de atılan bu önemli adımla ilgili memnuniyetini ifade etti. Türkiye’nin, dünyanın en dinamik ticari araç pazarlarından biri olarak IVECO için büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirirken, HASER MOTORLU TAŞITLAR gibi alanında güçlü ve deneyimli bir ortakla iş birliği yapmaktan heyecan duyduklarını belirtti. İstanbul Anadolu Yakası’ndaki stratejik bir lojistik merkezde açılan yeni tesisin, IVECO’nun büyüme hedefleri ve müşteriye yakın olma stratejisi açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı. HASER’in bölgede sahip olduğu güçlü varlık ve müşteri odaklı yaklaşımının, IVECO’nun yenilikçi ürün yelpazesiyle birleşerek Türkiye’de üstün bir hizmet kalitesi sunacaklarına olan inancını pekiştirdiğini ifade etti. Ayrıca, bu stratejik iş birliğinin IVECO’nun Türkiye ekonomisine ve lojistik sektörüne duyduğu güvenin somut bir göstergesi olduğunun altını çizdi.

TEK ÇATI ALTINDA KAPSAMLI HİZMET HIZLI ÇÖZÜM

HASER MOTORLU TAŞITLAR Yetkili Satıcı Sahibi İsmail Ercan, iş birliğinin önemine değinerek şu şekilde ifade etti: IVECO HASER MOTORLU TAŞITLAR olarak, Türkiye otomotiv sektörüne hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. IVECO ile gerçekleştirdiğimiz bu değerli güç birliği, müşterilerimize tek çatı altında en kapsamlı ve hızlı çözümleri sunma vizyonumuzun önemli bir adımıdır. IVECO’nun dünya genelinde kabul görmüş ticari araç konusundaki uzmanlığını, HASER’in hizmet kalitesiyle bir araya getiriyoruz. Bugün, bu bölgede açtığımız yeni tesisimizle sektörde standartları yükselteceğimize ve her iki markanın gücünü güçlü bir sinerjiye dönüştüreceğimize inanıyoruz.

IVECO tarafından günün anısına HASER MOTORLU TAŞITLAR'a bir plaketin takdim edildiği törene sektör basınının yanı sıra çok sayıda davetli ve müşteri de katılım gösterdi.

Plaket takdimi sonrasında IVECO Türkiye Genel Müdürü Hakkı Işınak şu ifadelerde bulundu: IVECO, Türkiye’de hızla büyüyen dinamik bir marka konumunda. Bu hızlı büyüme, müşterilerimize daha yakın olmamız gerektiğini ve buna bağlı olarak önemli bir sorumluluk taşımamız gerektiğini gösteriyor. Özellikle lojistik sektörünün merkezi sayılan böylesi stratejik bir bölgede, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmaya odaklanıyoruz.

Showroom ve servisimize gelen müşterilere hem satış sürecinde hem de satış sonrası hizmetlerde sunduğumuz deneyimi çok önemsiyoruz. HASER MOTORLU TAŞITLAR ile kurduğumuz bu güçlü iş birliği, kalite süreçlerimize ve Türkiye genelindeki hizmet ağımızın büyümesine yaptığımız yatırımın önemli bir göstergesidir. İnsana yapılan yatırımın, binalara yapılan yatırımlar kadar önemli olduğunu da vurgulamak isterim. Zira bir markayı ileriye taşıyan asıl güç, insan kaynağıdır. Gelişen dünya düzeninde, insan kaynağına yapılan yatırımlar en değerli ve öncelikli yatırımlardır. Bu konu, IVECO markasının vizyonumuzu tamamlamada ve büyümemizi sürdürürken dinamik yapımızı güçlü bir şekilde desteklemede önemli bir mihenk taşıdır. HASER’in de dinamik yapısı ve müşteriyi odağına koyması markamızla çok eşleşmiştir. Bu vesile ile HASER’e tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Son olarak söz alan Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, tesisin bölgeye yönelik önemli bir yatırım olduğunu dile getirerek hayırlı olmasını diledi.

Bu önemli iş birliği ile ilgili her iki şirket de büyük bir heyecan duyduklarını yineledi. Müşterilerin buluşma noktası olarak tasarlanan ve farklı çözümlere yanıt verebilme kapasitesine sahip olan bu iş birliği, IVECO’nun müşteri memnuniyetini artırma, erişilebilirliği geliştirme ve satış sonrası hizmetlerde standartları yükseltme amacının bir parçası olacak şekilde hayata geçiriliyor.