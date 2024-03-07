İşte İmamoğlu'nun güncel mal varlığı:

İmamoğlu çiftinin banka hesapları da açıklandı

Ekrem İmamoğlu ile Dilek Kaya İmamoğlu'nun banka hesaplarında bulunan mal varlıklarına da yer verildi.

Buna göre Ekrem İmamoğlu'nun bir bankada 8 milyon 166 bin 645 TL, diğer banka hesabında ise 562 bin TL'si olduğu görüldü.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise bir banka hesabında 395 bin 737 dolar, diğer banka hesabında 52 gram altını olduğu kaydedildi.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun 8 adet 279 bin 584 TL değerinde pırlanta seti, 35 adet 204 bin TL değerinde altın bilezik, 68 adet 92 bin TL değerinde cumhuriyet ve tam altın, 227 bin TL değerinde muhtelif altını olduğu görüldü.