Özel, partisinin seçim koordinasyon merkezi açılışına katılmak üzere Afyonkarahisar’a geldi. Açılış öncesi seçim otobüsü üzerinden partililere seslenen CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal yaptığı konuşmada, “Seçildiğimde, Afyonkarahisar Belediyesi’nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez, AK Parti’nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardında pazarlık yaparlar” dedi.

Özel, kentteki programın ardından Uşak’ta gerçekleştirilen mitinge geçti. Burada konuşan Özel, Köksal’ın sözlerine atıfta bulunarak, “Afyon'da bir sürçü lisan oldu. Başkanım siz düzeltir misiniz. Afyon Belediyesi'nin de Uşak Belediyesi'nin de kapıları, tüm siyasi partilere aralıksız olarak açıktır'' diyerek, krizin fitilini ateşledi.





“Açık ve net Afyonkarahisar’ı DEM’lilerle ve HÜDAPAR’lılarla yönetmeyeceğim”

Karşılıklı söylemlerinin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Köksal ise “Ben Suriyeliler amasız fakatsız lakinsiz Afyonkarahisar’dan göndereceğim diyorum, AKP mevcut işçileri çıkaracak PKK’lıları işe alacak diyorlar, ben emeklilere 4 ay doğalgaz ve AFJET konusunda destek vereceğim diyorum. Belediyeyi DEM’lilerle yönetecek diyorlar, rantsal dönüşüm değil garip gurabaya bedelsiz ev yapacağım diyorum. Gizli kapılar ardında DEM’lilerle görüşüyor diyorlar. Açık ve net Afyonkarahisar’ı DEM’lilerle ve HÜDAPAR’lılarla yönetmeyeceğim. Net” şeklinde bir açıklama yaparak, sözlerinin arkasında durduğunu gösterdi.